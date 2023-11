Mezzo gratis e 1400 euro sul conto corrente: stavolta il Governo si è proprio superato | Muoversi in città sarà ancora più semplice

Il Governo accontenta davvero tutti e lo fa in un modo sorprendente. Non ci sono più scuse, tutti potranno fare richiesta.

Spesso e volentieri le persone preferiscono vivere lontano dalla città per evitare lo smog e soprattutto i rumori dei mezzi pesanti. Ci sono anche persone che preferiscono l’aria pulita e soprattutto, il verde che li circonda.

Ultimamente sono nati diversi metodi di trasporto ecologici che possono essere utilizzati per spostarsi in città. Il trasporto pubblico come i bus, tram e metropolitane è un’opzione ecologica poiché riduce l’uso dei veicoli privati e le emissioni di gas serra.

Sicuramente spostarsi a piedi è il modo più ecologico per poter transitare in città ed è un’ottima opzione per brevi distanze. L’utilizzo di veicoli elettrici come auto o scooter elettrici possono contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria e le emissioni di carbonio.

I servizi di car-sharing consentono di condividere, in maniera del tutto sicura, un veicolo con altri utenti, riducendo così il numero complessivo di veicoli in circolazione. In Italia, sono stati erogati bonus ed incentivi per i trasporti ed essi possono variare nel tempo e a seconda delle regioni.

I nuovi bonus voluti in Italia

Alcuni dei bonus recenti legati ai trasporti includono quello sulla mobilità che è stato introdotto dal Governo italiano per promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. Consente ai cittadini di ottenere rimborsi e sconti per l’acquisto di monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e non solo.

Il Governo italiano ha offerto anche incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, inclusi sconti fiscali e contributi per l’installazione di infrastrutture di ricarica. Alcune città italiane hanno introdotto bonus per l’utilizzo di servizi di bike-sharing, incoraggiando l’uso della bicicletta per gli spostamenti urbani.

L’Emilia Romagna promuove un nuovo Bonus Bici

Le amministrazioni locali spesso promuovono iniziative a sostegno dei trasporti ecologici e sostenibili. E’ giusto dire che in Emilia-Romagna, secondo quanto riportato da proiezionidiborsa.it, viene erogato il Bonus Bici dal valore di 1400 € per tutti i residenti della regione.

Infatti tale bonus va da 700 € per comprare una bici a pedalata assistita, a 1400 € per quelle moderne, le famose cargo bike. Ovviamente, come riportato meticolosamente anche dal bando, questi incentivi possono essere applicati solo a chi rottama l’auto in quanto, qualora non ci dovesse essere, un autoveicolo rottamato, il bonus scende a 500 €. Tutto ciò serve a garantire, ancor di più, la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.