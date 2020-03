Roma. Elezioni suppletive per il deputato che sostituirà Gentiloni. Eletto Roberto Gualtieri col 61% dei voti. Clamoroso flop dei 5Stelle, solo 456 voti. Affluenza al 17,66%, con 32.880 votanti

E’ del 17,66% l’affluenza dei votanti alle Suppletive che si sono tenute oggi a Roma alla chiusura dei seggi, alle ore 23. Sono andati a votare 32.880 elettori su 186.234 aventi diritto. Subito dopo la rilevazione dei votanti, si procede allo spoglio delle schede. Il collegio comprende una porzione del comune di Roma, dal centro fino al quartiere Trionfale.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato eletto deputato della Repubblica. Gualtieri – sostenuto da Pd, Italia viva, +Europa, Leu e Azione – ha vinto le elezioni suppletive per il collegio uninominale Roma01 della Camera dei Deputati. Lo scrutinio, 218 sezioni, è completato. Gualtieri ha ottenuto 10.115 preferenze e cioè il 61,21 per cento dei voti. Dietro di lui il candidato del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc) Maurizio Leo, con 4.843 preferenze arriva al 26,86 per cento dei consensi. La candidata del M5s Rossella Rendina con 456 voti si ferma al 4,56 per cento dei consensi. Gli altri quattro candidati sono tutti sotto il 3 per cento di preferenze.