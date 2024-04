Allarme salute, se fai colazione con questi cereali rischi grosso: riscontrati pesticidi dannosi per la salute

Se hai l’abitudine di fare colazione con questa tipologia di cereali, rischi veramente grosso. Si tratta di un aspetto legato ai pesticidi utilizzati.

I nutrizionisti ci confermano che la colazione è il pasto più importante di tutta la giornata. Serve a dare energia al corpo dopo una lunga nottata a digiuno, durante la quale non sono stati assunti alimenti. Proprio per questo motivo si rivela indispensabile riuscire a scegliere il giusto equilibrio per una colazione che sia completa e in grado di dare energia al corpo per tutta la giornata.

La popolazione italiana, ma forse anche quella mondiale, si divide tra coloro che preferiscono la colazione dolce a quelli che preferiscono la colazione salata. Sembra che la prima sia maggioritaria rispetto alla seconda. Senza considerare poi tutti coloro che alla colazione al bar proprio non ci rinunciano.

Tra coloro che preferiscono la colazione salata invece c’è chi sceglie le classiche uova con bacon, chi si concede un toast prosciutto e formaggio, poi c’è chi invece adora gli avocado toast che tanto vanno di moda in questo momento.

Ma se c’è una colazione che è quella per eccellenza, sicuramente questa è latte e cereali. La colazione che probabilmente insegnano anche le mamme ai bambini come alternativa al latte con i biscotti. Quello che ci si chiede è se sia veramente una colazione salutare come dicono?

Allarme pesticidi nei corn flakes

Tra le corsie dei supermercati è possibile trovare numerose tipologie di cereali da inzuppare nel latte. Ci sono i fiocchi con la frutta secca, quelli col cioccolato, le praline, le ciambelline al miele i molti altri ancora. Ma se c’è un cereale che è sicuramente un classico questi sono i corn flakes.

Proprio su di essi è intervenuto un testo tedesco che avrebbe evidenziato 23 prodotti che hanno presentato una quantità di pesticida molto elevata. Oltre alla presenza di sostanze nocive che farebbero in modo di far diventare il prodotto dannoso per l’individuo che lo consuma.

Acrillamide e glifosato sono i nemici del nostro benessere

I cereali che vengono consumati a colazione di solito sono ottenuti da chicchi di cereali non germogliati che vengono prima privati della loro pelle e poi tostati. Proprio durante questo processo si forma l’acrillamide, la sua presenza sarebbe dovuta lavorazione con una temperatura maggiore 120°. Per quello che invece riguarda il glifosato, esso sarebbe un’erbicida utilizzata nella coltivazione dei cereali.

Tali elementi sarebbero stati trovati in una quantità allarmante in numerosi marchi di Corn Flakes. Per questo motivo si consiglia di optare per prodotti completamente naturali e bio.