Assunzioni Enel, 2000 persone da inserire immediatamente nel team: fai domanda e il lavoro è tuo

Enel è pronta ad assumere nuove persone: devi assolutamente fare domanda.

Importante opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova posizione lavorativa.

In seguito ad un accordo siglato con i sindacati in merito alla valorizzazione delle reti elettriche italiane Enel ha preso la decisione di assumere nuove figure lavorative.

Nello specifico si parla di ben 2.000 nuovi profili da inserire all’interno dell’organico entro il 2026, ciò allo scopo di poter sostenere gli investimenti da circa 12,2 miliardi di euro previsti dal Piano Industriale di Enel.

Ecco quindi di seguito tutto quello che occorre sapere sulle nuove assunzioni presso Enel e su come poter presentare la propria candidatura.

Le nuove assunzioni di Enel: ecco come candidarsi

Grazie ad un accordo con le Organizzazioni Sindacali Elettriche Filctem Cgil, Uiltec e Flaei-Cisl Enel è pronta a dare importanza alle persone insieme alle reti e al concetto di transizione energetica. Un patto che vuole essere un vero e proprio contributo alla crescita economica dell’Italia e che spinge l’azienda colosso dell’energia a mettere in atto un consistente piano di assunzioni da qui ai prossimi due anni. Nel biennio 2024-2026 sono previste infatti ben 2.000 nuove assunzioni.

Azienda energetica in assoluto più importante per quanto riguarda l’ambito italiano e quotata in Borsa dal 1999, Enel ha sede a Roma e presenta ben 73 milioni di utenze in più di 30 Paesi. In merito alle nuove figure lavorative che vengono ora ricercate dall’azienda tra i profili maggiormente richiesti figurano tecnici, operai e diverse altre figure provviste del titolo di studio del diploma o anche della laurea. Tutti coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura presso Enel possono andare a visitare la pagina del sito web ufficiale dell’azienda dedicata appositamente alle carriere e alle posizioni lavorative aperte.

Le assunzioni delle altre aziende italiane

Un’altra iniziativa di questo tipo da parte di Enel è piuttosto recente e prende il nome di Energie per Crescere: il riscontro è stato a dir poco enorme, con più di 16.000 candidature che sono arrivate nel giro di un solo anno. Nell’arco di due anni sono stati formati circa 5.500 tecnici, con 2.800 persone ampiamente qualificate per poter fare il loro ingresso all’interno del settore energetico.

Tra le aziende pronte a mettere in atto un importante piano di assunzioni per questo 2024 non vi è però soltanto Enel. Per quanto riguarda il settore delle manifatture si potrebbe ad esempio fare il nome di Nestlé Italia, che ha in programma la creazione di un nuovo stabilimento a Mantova con la conseguente creazione di 300 nuove posizioni lavorative. Da menzionare come altro esempio anche Credem Banca, pronta ad assumere altri 300 profili nel corso di questo 2024 dopo le 70 assunzioni già effettuate durante il primo trimestre.