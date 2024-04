Opportunità di lavoro, 5 professioni curiose che ti promettono uno stipendio eccezionale: posizioni sempre aperte

Ecco cinque professioni insolite per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro.

Chiunque si ritrovi in questo momento alla ricerca di un nuovo lavoro può iniziare a prendere in considerazione l’idea di lanciarsi in alcune delle attività che verranno elencate qui di seguito a breve.

Tra le classiche professioni rientrano ovviamente quelle di insegnante, avvocato o anche medico, ma di fianco a queste ve ne sono altre di estremamente insolite che potrebbero però fare al vostro caso.

Si tratta di lavori che permettono di ottenere il più delle volte stipendi piuttosto elevati, ma tra i vantaggi di queste posizioni lavorative non si può tra l’altro trascurare anche una certa flessibilità per quanto riguarda il tempo a disposizione e gli orari.

Ecco dunque cinque professioni insolite che potrebbero fare al caso di coloro alla ricerca di un nuovo lavoro che possa garantire ottimi guadagni.

Professioni insolite per chi cerca lavoro: dal tester di scivoli d’acqua al degustatore di cibo per animali

Una prima professione piuttosto curiosa di cui si potrebbe fare menzione consiste nel tester di scivoli d’acqua: si tratta di una figura lavorativa che ha nello specifico il compito di collaudare e di testare gli scivoli d’acqua di hotel, di piscine e di strutture turistiche in generale, un lavoro che potrebbe sembrare sicuramente divertente ma che richiede anche di valutare con estrema attenzione e competenza la funzionalità e la sicurezza degli scivoli in questione. Altro lavoro curioso è poi quello del degustatore di cibo per animali, una sorta di variante del più comune lavoro di assaggiatore e che richiede alla persona interessata di provare direttamente gli alimenti che sono destinati a gatti. cani o altri animali.

Terza professione insolita è quella che consiste nell’assumere il ruolo di manichini viventi. Alcuni tra i più importanti stilisti nell’ambito della moda hanno preso la decisione di iniziare a fare uso di manichini viventi, che stanno dunque iniziando a prendere il posto di quelli classici: per poter svolgere questa professione si possono avere diverse taglie e proporzioni, un lavoro che dunque sembrerebbe essere aperto a tutti e che promette tra l’altro anche guadagni piuttosto importanti.

Le altre professioni

Le professioni strane e insolite non finiscono ovviamente qui. Altro esempio calzante potrebbe essere quello del raccattapalle subacqueo, una professione perfetta per tutti coloro che sono amanti allo stesso tempo sia delle immersioni che del golf: in Italia vi è un’agenzia che rende disponibili dei veri e propri certificati per poter recuperare tutte quelle palline che finiscono in acqua nei vari circoli di golf, ma numerose aziende di questo genere sono già presenti ovviamente anche all’estero.

Ultimo esempio che si potrebbe fare è infine quello dei manisti o dei gambisti, una professione che dà la possibilità a chiunque sia interessato di guadagnare sfruttando a proprio vantaggio una propria specifica parte del corpo: per poter svolgere questo lavoro basta dunque avere ben sviluppate e curate parti del corpo specifiche come ad esempio mani, gambe o braccia, zone spesso e volentieri messe in risalto quando si tratta di sponsorizzare prodotti come cosmetici e gioielli.