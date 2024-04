Risparmio per minori, in pochi anni mio figlio ha ereditato una fortuna: tassi di interesse così non si sono mai visti

Ci sono interessanti possibilità di risparmio per i minori. I tassi di interessi non erano mai stati convenienti come lo sono i questo momento.



L’economia italiana sta cercando di dare maggiori attenzioni alle fasce che sembrano essere maggiormente svantaggiati. Ad esempio è interessante parlare di quello che sono le forme di risparmio destinate a coloro che ancora non hanno compiuto diciott’anni. Assicurare a un bambino una sorta di investimento per il futuro vuol dire offrire la possibilità di avere una certa stabilità quando poi sarà un adulto.

Probabilmente sono molti genitori che attualmente ci stanno leggendo e che si preoccupano del futuro dei loro figli. Considerando l’incertezza dell’economica italiana, quello che si teme è che la situazione peggiori, rendendo difficile per i ragazzi accedere ad esempio all’istruzione che desiderano.

In questa prospettiva assume una particolare rilevanza la possibilità di investire per il loro futuro fin da quando sono dei bambini. La storia bancaria ci dice che questo è il momento dei conti deposito, i quali offrono un buon guadagno annuo, soprattutto se si decide di investire sul medio/lungo termine.

I conti di questo genere riservati a coloro che sono under 18 risultano essere veramente molto interessanti. Senza considerare i nuovi buoni fruttiferi postali che permettono la crescita dei risparmi dei minori dai zero ai 16 anni e mezzo di età.

Buoni postali e libretti di risparmio

Questi probabilmente sono i mezzi di investimento per minori più utilizzati in Italia fin dal passato. Il buono fruttifero postale ha una durata massima che può variare a seconda dell’età del minore stesso. Si sceglie quindi l’importo da impegnare partendo a una base minima di 50 €, zero spese, si ha una tassazione agevolata pari al 12,50%. La loro emissione avviene grazie alla Cassa Depositi e Prestiti, sono garantiti allo Stato.

Il libretto di risparmio, permette di far crescere risparmi dei figli e dei nipoti, Procedendo con il versamento degli importi periodici e godendo della remunerazione sulla giacenza.

Le offerte più vantaggiose sui conti deposito

Sicuramente i conti deposito sono le vere star dell’economia italiana degli ultimi mesi. Sono numerose le banche che continuano a scontrarsi su quello che è il tasso lordo annuo. Tra i più alti si arriva al 4,75% all’anno. Per poter scegliere quale sia il più conveniente, ci si può affidare a un esperto di finanza, oppure procedere al confronto su alcune piattaforme web.

Per avere un’idea generale in merito è possibile affermare che attualmente il miglior tasso lordo, pari al 5% che viene proposto è quello di ING, con un conto deposito non vincolato, a seguire Trade Republic con il 4%, si ferma a 3,52% Banca progetto.