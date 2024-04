IPhone 11 a 30 euro, sconto pazzesco dedicato a chi lavora così: un’offerta così è imperdibile | Attivala subito

Puoi avere un iPhone 11 a soli 30 euro. Uno sconto veramente pazzesco dedicato a tutti coloro che lavorano in questa maniera. Imperdibile!

Se sei un appassionato di tecnologia probabilmente questa offerta è proprio quello che stavi aspettando. La Apple con i suoi iPhone, ha letteralmente invaso il mercato degli smartphone, si è posta in una posizione di primato rispetto a qualsiasi altro marchio della telefonia mondiale. In molti provavano a farle concorrenza, anche se non è affatto semplice.

Il mercato della telefonia nel corso degli anni è cambiato molto. C’è stato uno sviluppo tecnologico veramente molto repentino, si è passati dai vecchi cellulari, ai moderni smartphone, in maniera velocissima, attualmente sono ormai in pochi a ricordarsi come erano fatti i cellulari fino al massimo una ventina di anni fa.

Un’evoluzione che è stata frutto anche di un cambiamento del come viene utilizzato il dispositivo mobile da parte della popolazione mondiale. Quando si parla di smartphone non ci si riferisce solo ed esclusivamente a un dispositivo che si è in grado di mettere in contatto due persone lontane, ma anche a una fotocamera, ha un accessorio di lavoro.

Per questo motivo è cambiato, assecondando le richieste del pubblico che circa i dispositivi sempre più evoluti, prodotti che siano grandi soddisfare le esigenze più disparate. Fino ad oggi Apple con i suoi iPhone ha fatto proprio questo, riuscendo però a battere tutti i suoi avversari.

Le compagnie telefoniche e le offerte Smartphone

Quando si parla di Apple ci si riferisce a dei dispositivi con un costo più tosto elevato, proprio per questo in passato questa tipologia di Smartphone era legata a una fascia della popolazione in grado di sostenere l’impegno economico richiesto. Ad oggi veramente tutti possono permettersi un iPhone, o un qualsiasi altro dispositivo di alta fascia.

Tutto questo sarebbe è possibile grazie alle numerose opportunità che sono a disposizione del consumatore. I negozi telefonia propongono numerose offerte, a cui poter avere accesso grazie a piccoli finanziamenti, ci sono poi, negozi specializzati nel ricondizionato, il noleggio dei dispositivi e infine le offerte pensate da parte degli operatori telefonici.

La proposta di Tim

Tim proprio come le altre maggiori compagnie telefoniche propone ottime offerte, soprattutto per tutti coloro che hanno partita Iva. Nella sezione del sito Tim business è possibile avere accesso a una serie di offerte veramente molto vantaggiose.

Ottima l’offerta che abbina una scheda Sim con giga e minuti illimitati in sconto, è un iPhone 11 da 128 GB soli 29,99 Euro al mese. È possibile sottoscrivere il contratto vincolante per 36 mesi.