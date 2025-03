ISEE, hai sbagliato a compilarlo | Ti tolgono tutti i Bonus: o fai così o dici addio ai tuoi soldi

Quest’anno ha sbagliato a compilare il tuo modello ISEE. C’é un errore evidentissimo che può causarti problemi enormi: perdi tutti i Bonus.

L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come ben sapete, è un documento da dover presentare obbligatoriamente per poter aver accesso a tutti i Bonus e le misure di sostegno al reddito messe in campo dal Governo. Anche quest’anno ce ne sono tantissime, ognuna con requisiti stringenti da dover rispettare. Ne potremmo elencare davvero tantissimi.

Pensiamo, innanzitutto, al Bonus Bollette che consente di avere sgravi sulle fatturazioni delle forniture di energia elettrica, di gas ed anche su quella idrica. Inoltre, poi, c’é la Carta Dedicata a Te, la Carta Spesa, i Bonus per le attività extrascolastiche dei propri figli come attività culturali, corsi musicali, accessi ai Musei ed ai concerti.

Insomma, sono davvero tantissimi e la lista sarebbe ancora molto, ma molto lunga. Purtroppo, però, non mancano i problemi relativi a questa dichiarazione fondamentale. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché molti cittadini commettono ancora degli errori e dimenticano, soprattutto, di dichiarare un aspetto fondamentale.

Non parliamo di mancanze solo da parte di chi lo presente in totale autonomia, ma anche di chi si avvale dell’aiuto dei tanti Caf presenti sul territorio o del proprio commercialista di fiducia. Una dimenticanza del genere può costare veramente caro a tutti. Scopriamo di quale si tratta e, soprattutto, come ovviare al problema enorme che si crea.

Se ti dimentichi questo, sono guai: perdi tutto

Prima di scoprire cosa non deve essere mai dimenticato all’atto della presentazione dell’ISEE, c’é da dire che, a breve, precisamente all’inizio del prossimo mese di aprile, saranno moltissime le famiglie che potranno beneficiare dello scorporo dall’ISEE dei buoni fruttiferi e dei Titoli di Stato. Ciò permetterà di abbassare di molto la soglia e di ottenere molti più Bonus.

Certo, ci sarà un prezzo da pagare per ripresentare il documento: si parla di ben 25€. Tuttavia, questa potrà essere anche l’occasione di risolvere la problematica relativa alla dimenticanza, di cui vi abbiamo dato cenno poc’anzi, che risulta essere di fondamentale importanza nell’economia del beneficio delle misure di sostegno al reddito. Fatte queste dovute premesse, scopriamo cosa inserire il più presto possibile..

Risolvi subito ed eviti una mega multa

Il nuovo obbligo è arrivato lo scorso 6 marzo. Pertanto, non si può propriamente parlare di errore commesso dai cittadini italiani. Questi, infatti, avevano già compilato la DSU per ottenere l’ISEE. Pertanto, bisogna assolutamente correre ai ripari ed inserire ciò che manca. Di cosa stiamo parlando? Beh, è presto detto.

Dal giorno in questione è scattato l’obbligo di inserire, all’interno dell’ISEE, tutte le targhe dei veicoli di cui il nucleo familiare è in possesso. Se non si provvede subito si rischia di perdere alcuni Bonus e si va incontro ad una vera e propria mazzata. Pensate che la multa prevista per tale obbligo infranto si attesta a 25.822 euro.