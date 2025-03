ISEE sotto i 15.000€, arriva la notizia che tutti stavano aspettando | INPS e Comuni ti hanno regalato anche questo: controlla subito il conto

Se hai un ISEE sotto i 15.000€ ti conviene controllare il conto corrente. L’INPS e i Comuni ti hanno fanno un super regalo.

L’ISEE, come ben sapete, è un documento fondamentale per moltissime famiglie italiane che vogliono accedere ai Bonus ed alle misure di sostegno al reddito previste dalla normativa in atto. Tuttavia, proprio in quest’ultimo mese è al centro di una modifica sostanziale voluta dal Governo.

Questa è una notizia davvero fantastica perché bisognerà scorporare Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato dal conteggio della DSU e, quindi, di conseguenza, un numero maggiore di famiglie italiane potrà beneficiare dei Bonus previsti. Tuttavia, c’è un lato negativo. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Infatti, tutte le famiglie, sia in maniera autonoma, sia con l’ausilio dei referenti dei Caf presenti sul territorio nazionale o dei propri commercialisti di fiducia, hanno già presentato entro la fine dello scorso mese di febbraio la propria DSU ai fini ISEE e, quindi, di conseguenza, dovranno ripetere l’Iter da capo.

Dovranno sborsare, per farlo, ben 25€ dalla propria tasca a causa dei ritardi dell’INPS. Tuttavia, c’è da dire che sarà necessario apportare queste modifiche in quanto L’INPS stessa, di concerto con i comuni, per le famiglie con ISEE al di sotto dei 15.000€ ha previsto un enorme regalo direttamente sul conto corrente.

Ecco il BONUS più atteso di tutti dopo quello delle Bollette

Tra le tante famiglie che hanno prodotto l’ISEE e che dovranno rifarlo per eliminare Titoli di Stato e Buoni Fruttiferi, quelle che sono sicure già di essere beneficiarie di questo ennesimo Bonus, sono quelle il cui ISEE, già prima delle modifiche del Governo, era inferiore ai 15 mila euro. Tutte le altre dovranno attendere ancora un pochino.

L’arrivo della circolare dell’INPS in merito è previsto entro la fine del mese di marzo. Pertanto, già dal primo giorno del mese di aprile si potrà procedere con la modifiche della DSU. Fatte queste premesse, scopriamo insieme di quale Bonus si tratta e quali sono gli altri requisiti da soddisfare oltre la soglia massima di reddito.

INPS e Comuni ti danno 500€

È in arrivo l’accredito di ben 500€ da parte di Inps e Comuni sui conti correnti di tutte quelle famiglie che soddisfano i requisiti per beneficiare di questo fantastico regalo. C’è da dire, però, che non tutti coloro che rispettano i requisiti potranno avere questi benedetti soldi sul conto. Ebbene sì, perché lo Stato ne ha stanziati meno rispetto allo scorso anno e saranno tante le famiglie che, nonostante siano in regola, non li avranno.

Inoltre, poi, gli accrediti non arriveranno prima dell’estate e, forse, toccherà attendere anche molto più tempo. Di cosa stiamo parlando? Beh, della ormai famosissima Carta Dedicata a Te che da la possibilità di acquistare beni di prima necessità e anche di fare rifornimento di carburante. Oltre la soglia ISEE da non superare, non bisogna essere destinatari aldi altre misure di sostegno al reddito. Inoltre, vale la regola dei tre componenti. Infatti, bisogna essere almeno tre in famiglia di cui uno con un’età inferiore ai 14 anni.