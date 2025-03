Una botta di fortuna inaspettata | Per te sono oggetti senza valore, ma per i collezionisti sono il sogno di una vita: ti riempiono d’ORO

Chi ha questi oggetti in casa è fortunato e non lo sa. Per molti non valgono niente, ma i collezionisti sono pronti a ricoprirti di oro.

Tutte le case del mondo e, ovviamente, anche quelle italiane, custodiscono immensi tesori al loro interno. Molto spesso, però, questi sono relegati in un cassetto dimenticato o, addirittura, nei ripostiglio o nelle cantine. Finiscono, così, con impolverarsi, inumidirsi e, alle volte, si deteriorano del tutto.

Chi ci vive, nell’ottica del riordino e della pulizia, prendono tutto ciò che è vecchio, in disuso o che non piace e lo mettono in degli scatoloni. Li richiudono e li portano in posti lontano dalla loro vista. Insomma, vorrebbero disfarsene, ma per una questione affettiva, finiscono con accumulare oggetti su oggetti in cantina.

Questi posti, quindi, vengono intasati dai ricordi e, molto spesso, non ci si ricorda nemmeno di ciò che è stato messo lì. Per tutti c’è solo il valore affettivo, mentre non sanno che molti oggetti di quelli relegati in cantina possono valere un botto di soldi. Pensate che ce ne sono alcuni che rendono ricchi chi li possiede.

Ebbene sì, avete capito benissimo. In tutto il mondo ed anche nel nostro paese ci sono dei collezionisti che ricoprirebbero d’oro tutti coloro che posseggono oggetti antichi, oggetti vintage da poter inserire all’interno delle loro collezioni personali. C’è un oggetto in particolare che rientra tra quelli maggiormente interessanti. Scopriamo di cosa si tratta perché se lo avete in casa avete fatto Bingo.

Oggetti vintage che valgono una vita in vacanza

Esistono degli oggetti vintage che risultano essere introvabili e, quindi, hanno un valore inestimabile. Pensate che un album di figurine di calciatori risalente al 1970, oggi vale ben 2500€. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché è il primo in assoluto mai pubblicato in Italia dalla Panini.

Anche le carte Pokémon possono fruttare bei soldini. In questo caso si può arrivare anche a 10.000€. Pensiamo, poi, ai LEGO. L’Ultimate Collector’s Millenium Falcon è stato battuto all’asta a quasi 5 mila euro. Attenzione, perché non è finita qui. Ci sono altri oggetti che valgono molto, ma molto di più. Scopriamoli insieme.

Alcuni oggetti hanno un valore inestimabile

Prima di scoprire quali sono gli oggetti dal valore inestimabile che varia a seconda dei casi, c’è da dire che alcuni pezzi della collezione proposta da IKEA possono arrivare a valere ben 50 mila euro. Ebbene sì, avete capito benissimo. Valore maggiore, poi, per i primi peluche a forma di orsacchiotto targati Steiff. In questi casi si arriva a 55.000€.

Gli oggetti vintage che, però, affascinano ancora di più gli utenti di tutto il mondo e, in particolar modo, i collezionisti sono i modellini di aerei, automobili e treni. In questo caso non è possibile dare un valore, dato che cambia a seconda dei modelli e, soprattutto, è molto, ma molto alto. Pensate che ci si può comprare anche una casa in pieno centro in una grande città con i soldi che si raccolgono.