“Siamo alla frutta: ormai è troppo tardi” | Queste applicazioni hanno spiato e rubato tutti i tuoi dati: puoi solo disinstallarle e sperare in un miracolo

È stato appena lanciato un allarme alto per rischio spionaggio e furto di dati e di identità: disinstalla subito queste applicazioni.

Gli smartphone, ormai, ci fanno compagnia da diverso tempo. Per alcuni utenti, però, non sono altro che telefoni cellulari con la connessione internet ed alcune applicazioni da sfruttare. Per altri, invece, la stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo, risultano essere elementi imprescindibili della vita quotidiana.

Senza di essi, infatti, non riuscirebbe a fare nulla, tantomeno a vivere. Nel mondo di oggi, infatti, si è sempre iper connessi e si comunica costantemente con altre persone attraverso le varie piattaforme di messaggistica che vengono offerte dal mercato attuale.

Ovviamente, però, non ci sono solo queste applicazioni, ma ne esistono davvero tantissime che consentono di fare tanto, dal conoscere il percorso migliore per raggiungere la propria destinazione fino a visionare tantissimi contenuti in streaming, come film, serie TV, documentari o eventi sportivi.

Tuttavia, però, i pericoli non mancano mai. Le truffe online, i furti di identità e di fidati sensibili come quelli bancari, sono all’ordine del giorno e sono tantissimi gli utenti che, nonostante le indicazioni della Polizia Postale e delle aziende che si occupano di Sicurezza informatica, si impigliano nella rete dei criminali. È quello che sta accadendo proprio in queste ultimissime ore.

Attenzione a queste applicazioni: vi spiano passo dopo passo

Come abbiamo già avuto modo di accennare, sono tantissime le applicazioni che possono essere scaricate ed installate all’interno dei propri smartphone. Molte di queste sono innocue, sicure e non fanno alcun danno. Altre, invece, finiscono col portare in dote soltanto problemi su problemi.

È il caso di queste applicazioni che stanno creando scompiglio e scompenso proprio in questi giorni. Il problema principale, però, parte dagli utenti stessi. Ebbene sì, perché non credono possa succedere qualcosa di storto installando un’applicazione piuttosto che un’altra e, quindi, di conseguenza, si ritrovano ad affrontare pericolo evitabili.

Attenzione a queste App ed alle loro funzionalità

Ci sono delle applicazioni sul mercato che dovrebbe essere evitate come la peste dato che, all’atto della ricerca sugli App Store, sono segnalate dagli utenti come poco affidabili. Molto spesso, però, questi segnali di pericolo vengono ignorati e le App scaricate. Tuttavia, ne esistono anche altre che sembrano tranquille.

Purtroppo, però, non lo sono affatto e finiscono, anche a causa dei comportamenti non sicuri degli utenti, con spiare costantemente qualsiasi loro movimento. Ebbene sì, avete capito benissimo, parliamo di tutte le autorizzazioni concesse. Grazie ad eselse, infatti, possono tracciare qualsiasi movimento, qualsiasi click sulla tastiera e utilizzare o rivendere le informazioni catturate.