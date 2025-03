INPS, sbrigati a richiedere questo Bonus | Basta una domandina e te lo accreditano direttamente sul conto corrente

Arrivato un nuovo Bonus INPS che viene accreditato direttamente sul tuo conto corrente a patto che tu faccia una semplice domandina.

L’Italia è il Paese dei Bonus. Potremmo riassumere in questo modo la situazione attuale nel nostro paese, ma sarebbe alquanto riduttivo. Ebbene sì, perché è vero che ne esistono tantissime di misure di sostegno al reddito molto spesso chiamate “Bonus“, ma è anche vero che ci sono per aiutare le famiglie italiane.

La stragrande maggioranza di queste ultime, infatti, sono ampiamente in difficoltà. Difficoltà causate da quella che è una crisi dilagante e duratura. Come ben sapete, infatti, tutto è iniziato dal periodo del Covid e si è protratto fino ad ora a causa anche dei conflitti bellici in Medio Oriente e tra Russia ed Ucraina.

A causa di queste congiunture mondiali è aumentato tutto. Il costo della vita è divenuto altissimo e, ormai, le famiglie hanno difficoltà ad arrivare tranquillamente a fine mese senza dover prelevare denaro dai risparmi di una vita. Questi ultimi, poi, si stanno assottigliando sempre di più.

Ecco perché i Governi che si sono avvicendati hanno provveduto ad immettere tantissimi Bonus. L’obiettivo principale è quello di dare un valido aiuto a chi si trova in difficoltà economica. Ecco che, tra i tanti Bonus, ne è arrivato uno che viene erogato dall’INPS direttamente sui conti correnti di chi ne fa domanda. Scopriamo di cosa si tratta.

Nuovo Bonus INPS: per te subito 250€

Il comunicato dell’INPS che ha introdotto questa nuova misura di sostegno al reddito è di quelli che fa ben sperare tutte le famiglie italiane. Anche se la somma pensata come aiuto economico può sembrare quasi irrisoria, non lo è affatto. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché non è il solo ad essere in corso di validità.

Infatti, può essere cumulato anche con gli altri di cui già si fruisce. Attenzione, però, perché non è per tutti e, quindi, va da sé che ci sono dei requisiti da dover rispettare, anche se non sono stringenti come accade per altre misure di sostegno al reddito. Vediamoli allora tutti e capiamo come fare domanda prima che scadano i termini.

Ecco il Bonus per le Madri Lavoratrici

Questo nuovo Bonus è stato appena annunciato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Si tratta di una misura a sostegno delle famiglie, in particolar modo di quelle in cui ci sono madri lavoratrici con almeno due figli a carico. Questo è uno dei requisiti da rispettare. Vediamo gli altri. Innanzitutto, bisogna avere residenza in Italia.

Poi, bisogna aver sottoscritto un contratto di lavoro. Inoltre, le madri con più di tre figli hanno l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali. Fare domanda è davvero molto semplice. Innanzitutto, bisogna avvisare il datore di lavoro che si vuole usufruire del Bonus. Deve essere lui ad avviare il procedimento e, una volta validata la pratica, sarà l’INPS ad accreditare questo nuovo Bonus.