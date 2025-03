Wi-Fi, occhio a questo oggetto | Succhia tutto il segnale del router: allontanalo subito

C’é un oggetto in casa che succhia tutto il segnale prodotto dal router e lo blocca: o lo getti nell’immondizia o sposti il dispositivo.

Il Wi-Fi in casa è diventato uno strumento indispensabile al pari del dispositivo che consente di ottenerlo, il router. Grazie alla connessione internet, gli utenti possono lavorare, studiare, svagarsi guardando film e serie TV, ascoltando brani musicali. Insomma, possono fare sì tutto.

Ovviamente, c’è necessità di una connessione potente, performante, veloce. Questo perché deve soddisfare in contemporanea le esigenze di tutti coloro i quali vivono sotto lo stesso tetto. Purtroppo, però, molto spesso ciò non accade e la connessione risulta essere lenta, a singhiozzi e assai snervante.

Le motivazioni possono essere molteplici. In alcuni casi possono essere riscontrate problematiche a causa del router obsoleto o a causa della posizione sul territorio poco favorevole alla connessione internet. Altre volte, però, il problema può dipendere da comportamenti sbagliati degli stessi utenti.

Pensiamo, ad esempio, a posizionamenti sbagliati del dispositivo o ad oggetti che possono ostacolare il corretto smistamento del segnale. A proposito proprio di quest’ultima motivazione, dovete sapere che esiste un oggetto che è il vero killer in casa. A causa sua il segnale non passa: lo ingurgita voracemente.

Attenzione a questo: a causa sua il segnale non si propaga

In realtà, c’è da dire che sono tanti gli oggetti che non consentono di avere una connessione internet ottimale all’interno delle abitazioni. Ebbene sì, avete capito benissimo. Innanzitutto, bisogna parlare delle stanze in cui non bisogna mai mettere il router. Partiamo dalla cucina in cui ci sono tubature ed elettrodomestici che fungono da ostacoli.

Stesso discorso, ma solo relativo ai tubi, valido anche per i bagni di casa. Per non parlare, poi, degli acquari. L’acqua contenuta in essi, rallenta, di molto, la connessione. Tuttavia, dovete sapere che c’è un oggetto in particolare che deve essere allontanato dal router e, nel caso in cui non fosse possibile, meglio gettarlo via. Scopriamo di quale stiamo parlando.

Gli specchi sono il male peggiore in casa

Di specchi in casa, molto spesso, ce ne sono più di uno. Si trovano in camera da letto, ma anche all’ingresso ed in soggiorno. Questi, oltre riflettere le immagini di chi si trova dinanzi, consentono di arredare la meglio casa e, soprattutto, di renderla più luminosa. Purtroppo, però, il segnale emesso dal router risente e non poco della loro presenza.

Non importa se siamo grandi o piccoli. Interferiscono con il segnale e non consentono ai dispositivi di riceverlo al meglio. La motivazione è presto detta. C’è uno strato metallico al loro interno che va a proteggere questi oggetti proprio dalle onde elettromagnetiche. Quindi, è meglio allontanarli il più possibile.