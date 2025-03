Bollette della luce, non sono questi i vampiri | I veri consumatori di energia sono loro, piccoli ed invisibili: ti sbranano vivo

Quando si parla di consumi di energia elettrica non bisogna focalizzare l’attenzione solo sugli elettrodomestici: i veri killer sono loro.

Le bollette sono aumentate a dismisura negli ultimi 5 anni a causa di una crisi economica ed energetica che dire cruenta è un eufemismo. Sono state diverse le cause che hanno portato a questi drastici aumenti dei prezzi e che non hanno coinvolto solo la componente energia. Anzi, possiamo dire che è aumentato tutto, compreso il costo della vita.

Il potere di acquisto di tutte le famiglie italiane è andato praticamente a farsi benedire e queste ultime, ormai, nonostante gli aiuti del Governo, non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Ovviamente, quando si parla di bollette della fornitura di energia elettrica si tende sempre a identificare come maggiori responsabili delle batoste gli elettrodomestici.

Ebbene sì e non potremmo dar torto a chi sostiene questo. Dispositivi come il forno elettrico o quello a microonde hanno necessità di energia per poter funzionare nel migliore dei modi, così come il frigorifero, la lavastoviglie, la lavatrice. Questi sono solo alcuni degli esempi che avremmo potuto fare dato che di elettrodomestici in casa, grandi o piccoli, ce ne sono a bizzeffe.

Tuttavia, sono molti coloro che non pongono la giusta attenzione verso alcuni vampiri di energia che, rispetto agli elettrodomestici, risultano essere piccolissimi e, a volte, quasi completamente invisibili. Non attenzionarli nel modo giusto finisce con avere conseguenze nefaste all’interno delle bollette. Scopriamoli insieme.

Le vere sanguisuga sono soltanto loro

Oltre gli elettrodomestici, in casa sono presenti tantissimi altri dispositivi che hanno bisogno di energia elettrica per poter funzionare al meglio delle loro possibilità. Un alto bisogno di energia si traduce con consumi stratosferici e, ovviamente, con costi in bolletta che, per leggerli, si ha necessità di sedersi per non cadere in terra e farmi male quando si sviene.

Di cosa vogliamo parlarvi? Su cosa vogliamo focalizzare la vostra attenzione? Beh, la risposta è molto, ma molto semplice. In casa, esistono dei dispositivi piccolissimi che, paragonati agli elettrodomestici, si rivelano quasi invisibili. Per giunta, poi, ce ne sono tantissimi uguali in base al numero di componenti il nucleo familiare.

Massima attenzione ai caricabatterie degli smartphone

Bisogna prestare la massima attenzione possibile a dispositivi come i caricabatterie. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché in casa ce ne sono diversi, almeno uno per ogni componente familiare. Questi vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte ed il loro utilizzo è anche prolungato nel tempo: sono molti, infatti, quelli che lo tengono collegato alla corrente anche dopo aver scollegato il proprio telefonino.

Ciò porta ad avere bollette da capogiro. Ovviamente, accanto a questi piccoli dispositivi, ce ne sono tantissimi altri. pensiamo, ad esempio, agli auricolari Bluetooth che pure hanno necessità di essere ricaricati, al pari degli smartwatch, dei tablet e dei computer portatili. Facendo la giusta attenzione si può abbassare le bollette di ben 300€ all’anno.