Dici addio a bollette spaventose | D’ora in poi, se fai così, allontani i vampiri da casa: risparmi un mare di soldi

Esiste un trucco semplice per dire addio a bollette altissime. Basta allontanare questo vampiro dalla tua abitazione per risparmiare tanto.

Le bollette sono arrivate a livelli altissimi, quasi come quelli del periodo nero che ha seguito la pandemia di COVID, in concomitanza con l’avvio dei conflitti tra Russia ed Ucraina e in Medio Oriente. Sono stati annunciati, poi, nuovi ulteriori aumenti proprio in questi ultimi giorni e questo non ha fatto altro che gettare nello sconforto sempre più cittadini.

Questi, ormai, non sanno più che pesci prendere o a quale Santo votarsi. Allora le tentano tutte pur di avere un po’ di respiro per le loro finanze martoriate. Si affidano, molto spesso, a dei fantomatici guru del risparmio che, però, con i loro consigli, molto spesso, finiscono col peggiorare la situazione già molto, ma molto pericolosa.

Quando si parla di bollette, poi, in special modo di quelle della fornitura dell’energia elettrica, si è soliti individuare i principali responsabili dei consumi negli elettrodomestici grandi o piccoli che essi siano. Ebbene, non possiamo che avallare questa sensazione che è comune a tutti.

Tuttavia, non tutti questi dispositivi incidono sui costi di più bollette. Ne esiste uno in particolare che fa si che si ricevano mazzate economiche su più fronti. Parliamo delle bollette della luce e di quelle della fornitura idrica. Insomma, è un killer molto silenzioso, ma certamente spietatissimo.

Occhio ai vampiri della casa: bisogna domarli

I vampiri in casa sono davvero tantissimi, dal condizionatore al forno elettrico, passando per la lavatrice o la caldaia con i termosifoni. Tuttavia, c’è un altro dispositivo che fa si che lievitino i consumi sia dell’energia elettrica che dell’acqua in maniera esponenziale. Si tratta di un elettrodomestico indispensabile nella vita quotidiana.

Senza questo non si potrebbe più vivere. Le operazioni che svolge consentono di riposarsi, non fare fatica e velocizza tutto. Purtroppo, però, risulta essere un po’ un nemico travestito da amico. Per questo motivo, infatti, c’è necessità di mettere in atto dei comportamenti che consentano di abbassare i consumi spropositati e, quindi, avere bollette più basse.

Il maggior vampiro è questo: fai così e non te ne pentirai

La sanguisuga più spietata in casa è solo e soltanto lei: la lavastoviglie. Ebbene sì, avete capito benissimo. Quando è in funzione i suoi consumi sono spropositati e non parliamo solo di quelli dell’energia elettrica. I consumi alti sono anche quelli di acqua. Basta porre un po’ di attenzione per ottenere i benefici sperati. Ovviamente, la prima cosa che bisogna fare è l’acquisto di un dispositivo in classe energetica alta.

Inoltre, è sempre bene farla partire a pieno carico e durante gli orari in cui i consumi energetici costano meno. Infine, occhio anche alla temperatura. Non serve impostarla troppo alta. Meglio optare per il programma ECO che consente di ridurre i consumi di energia e di acqua. Se farete così, le bollette diventeranno di botto molto più leggere.