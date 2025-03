WhatsApp, digli subito addio | L’azienda ha deciso: nessuno potrà più utilizzarlo

Siamo alla frutta, ormai: nessuno potrà più utilizzare Whatsapp sul proprio smartphone. Metà ha preso una decisione epocale.

WhatsApp, ormai, è entrata nei cuori di oltre tre miliardi di Utenti in tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma di messaggistica che nessuno può fare a meno di utilizzare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Come ben sapete, mette in comunicazione tutti, in qualsiasi posto del mondo si trovino.

Poi, non si può non parlare del fatto che sia un’applicazione in costante movimento, in costante aggiornamento. Non importa quale sia la versione utilizzata, sia su iOS che ANDROID, ma anche per la versione web sono state tante fino ad ora le novità introdotte dagli sviluppatori.

Questi lavorano alacremente tutti i giorni per migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti e, ovviamente, per garantire la privacy e la sicurezza degli utenti che frequentano abitualmente la piattaforma e dei loro dati, con particolare attenzione verso quelli sensibili.

Purtroppo, però, c’è da dire che e arrivata una notizia bruttissima per tutti. Metà, l’azienda proprietaria della piattaforma, ha preso una decisione sconcertante. Ebbene sì, avete capito benissimo. In pratica, WhatsApp si spegnerà definitivamente. Nessuno potrà più utilizzarla. Andiamo a scoprirne i motivi.

ADDIO WHATSAPP: finisce un’era

È arrivata la notizia che nessuno mai avrebbe voluto nemmeno lontanamente sentire. Ebbene sì, sta per terminare l’era di WhatsApp. Nessuno la utilizzerà più nel mondo. Bisogna dire addio a tutte le sue funzionalità, vecchie e nuove. Chi ha già avuto modo di scoprirlo, è caduto nello sconforto più totale.

D’altronde sarà difficile trovare una valida alternativa sul mercato. Molto, infatti, parliamoci chiaro, si erano affezionati alla piattaforma in questione e ora non riescono ad immaginare il proprio futuro senza l’applicazione verde, cugina di Facebook ed Instagram. Purtroppo, però, non si può tornare indietro. Quel che si può fare è solo capire le motivazioni di questa decisione.

Poche settimane ancora di libertà

Restano ancora pochissime settimane di libertà di utilizzo di WhatsApp, poi, bisognerà dirle addio. Siamo ad un punto di svolta per tutti gli smartphone e tutti gli utenti che li posseggono. Questa volta non parliamo solo dei device Android o di quelli iOS. Il problema, infatti, è comune a tutti. Nessuno avrà più facoltà nemmeno di scrivere solo la parola “Ciao“.

Il problema di fondo sta nel fatto che molti dispositivi in possesso degli utenti di tutto il mondo sono troppo, ma troppo obsoleti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Quindi, chi possiede un dispositivo android prodotto fino al 2013 o un dispositivo con iOS 14, non potrà più utilizzare la piattaforma. Tra gli smartphone protagonisti menzioniamo gli iPhone 5, gli iPhone 6 e 6 Plus. Inoltre, poi, anche i Samsung Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini ed i

Motorola Moto G, Droid Razr Hd, Moto E, dovranno dirle addio e la lista è ancora lunghissima