Addio Bollo Auto, in queste Regioni non lo paghi più | Controlla se anche tu se tra i beneficiari

Chi vive in queste Regioni è fortunato: può dire addio ad una delle tasse tanto odiate. Controlla se ci sei anche tu all’addio al Bollo Auto.

Diciamoci la verità, pagare il Bollo Auto è una delle cose più insopportabili che ci sia. Si tratta di una tassa tanto odiata da tutti i cittadini italiani al pari delle altre tasse che insistono sul possesso di un bene. Tra queste annoveriamo il Canone Rai che altro non è che la tassa sul possesso di una televisione. Inoltre, non è possibile tralasciare l’IMU.

In questo caso si paga il possesso della propria abitazione. Certo, possiamo dire che la normativa sia cambiata e che, almeno per le prime case, questa tassa tanto odiata non debba essere più pagata. Per il Bollo Auto, invece, è totalmente diverso. Bisogna pagarlo per tutte le vetture di proprietà, neanche la prima è esente.

Insomma, bisogna pagarla e basta. È la Legge che lo dice e non si può fare altrimenti. Non pagarla significa rischiare ammonimenti e cartelle esattoriali spropositate: insomma, si rischia grosso. Tuttavia, proprio in questi giorni è arrivata una notizia inaspettata. Questa volta, però, non è il Governo ad aiutare i cittadini.

Sono le stesse regioni alle quali il Bollo Auto spetta. Ebbene sì, avete capito benissimo. Qui nessuno dovrà più pagarlo. Si tratta di una notizia inattesa, insperata e molti già stanno festeggiando. Scopriamo insieme quali sono le Regioni interessate in modo che possiate capire se rientrate anche voi come beneficiari di questa nuova regola.

Stop al pagamento del Bollo Auto

Se anche voi non volete pagare il Bollo Auto, allora non potrete fare a meno di controllare se vivete sul territorio delle Regioni che hanno scelto di dare una mano agli automobilisti residenti. Questa tassa pesa molto sulle finanze familiari e va a sommarsi a tutte le altre spese che bisogna sostenere per le automobili di proprietà, dall’assicurazione alla revisione, passando per il rifornimento di carburante.

Inoltre, questa tassa varia in base alla potenza del veicolo ed alla sua classe ambientale ed è obbligatoria, almeno lo era fino a ieri, anche per tutte le automobili e gli altri veicoli che, anche se non marcianti, erano fermi in strada. Ora, però, è arrivata la svolta: un aiuto che tutti speravano, ma che nessuno pensava potesse arrivare.

Controlla subito se rientri anche tu

Non pagare il bollo auto adesso è possibile grazie all’intervento delle Regioni. Ebbene sì, avete capito benissimo, ma bisogna prestare attenzione perché la normativa varia a seconda proprio della Regione di residenza. Innanzitutto, vi diciamo che non esiste una che non ha sposato la causa, quindi tutti i cittadini ne possono beneficiare.

La misura è rivolta, però, ad una categoria ben precisi di automobilisti, ovvero quelli in possesso di auto ibride o plug-in o elettriche. Ebbene sì, avete capito benissimo, in base alla tipologia di auto e a seconda della Regione di residenza ,tutti questi cittadini potranno beneficiare di esenzioni totali o parziali dal pagamento del Bollo Auto. Non resta altro da fare che controllare quale sia la normativa vigente sul proprio territorio.