“Per colpa di questo piccolissimo errore stavo ammazzando me e la mia asciugatrice” | Per fortuna che ho sentito questo: ho risolto tutto in un attimo

“Stavo per combinare una vera e propria frittata, ma grazie ad un consiglio trovato sul web ho risolto tutto e non rischio più nulla”.

Questo è ciò che ha dichiarato un utente dopo aver vissuto un’esperienza davvero bruttissima all’interno della sua abitazione. Tutto è cominciato dall’utilizzo della asciugatrice in casa che, evidentemente, non era dei migliori. O meglio, non utilizzava questo elettrodomestico nel modo giusto.

Quando si parla di asciugatrici non si può fare a meno di pensare al suo enorme aiuto in casa per svolgere le faccende domestiche. Come ben sapete, grazie ad essa, si può asciugare il bucato in maniera super rapida e senza dover attendere che esca il sole per stenderlo all’aperto.

Inoltre, poi, c’è da dire che si tratti di una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che hanno bambini in casa ed hanno bisogno di asciugare velocemente, anche in estate i loro indumenti. Purtroppo, però, moltissimi cittadini, come quello che ha lasciato la testimonianza di cui vogliamo parlarvi, non utilizzano al meglio questo elettrodomestico.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Commettono degli errori grossolani che vanno a minare la loro sicurezza e deteriorano, spesso in maniera definita, l’asciugatrice. Insomma, commettono un bel casino anche se non in maniera cosciente. Scopriamo cosa è successo e, soprattutto, in che modo evitarlo.

Per una sciocchezza stava accadendo l’irreparabile

Capita molto spesso che, a causa di comportamenti sciocchi e di mancanza di informazione, succeda l’irreparabile. Purtroppo, per molti, tutti gli elettrodomestici, asciugatrice compresa, sono solo dispositivi che devono svolgere a pieno ritmo e ad alta efficienza il proprio lavoro, ma non è affatto così.

Ogni elettrodomestico ha necessità di cure costanti, di manutenzione e, soprattutto, di coccole. Non parliamo, poi, dell’importanza della loro pulizia e di quella di tutte le loro componenti. Anche il più preciso degli utenti dimentica che nell’asciugatrice non esiste un solo filtro, ma ce ne sono ben due ed il secondo è quello che deve preoccupare di più.

Filtro della lanugine: ti massacra se non lo pulisci

Il filtro della lanugine è quello che attira a sé tutti i pelucchi degli indumenti che vengono asciugati all’interno della asciugatrice. Proprio per questo motivo ha necessità di cure maggiori e di una pulizia costante ed accurata. Se non si procede con questa operazione si rischia grosso. Innanzitutto, l’elettrodomestico si sforza maggiormente e, quindi, ha necessità di succhiare maggiore energia. Inoltre, impiegherà più tempo per compiere il suo lavoro. Pertanto, le bollette saranno molto più alte.

Occhio, poi, al surriscaldamento che va a danneggiare tutte le altre componenti, motore compreso. Insomma, succederebbe un casino senza eguali che può portare a conseguenze serissime come l’incendio del dispositivo che va a danneggiare l’abitazione e può, nei casi più gravi, mettere in grave pericolo la vita di chi ci abita come è successo al protagonista della vicenda.