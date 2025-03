Bonus, nel 2025 ne arriveranno due insieme | Il Governo ha deciso: niente richiesta, arrivano in automatico e si sommano

Il 2025 è un anno davvero fortunato per tantissime famiglie. Il Governo l’ha deciso che possono avere due Bonus e che questi sono cumulabili.

Non è mai accaduto nella storia recente del nostro paese che le famiglie potessero beneficiare di questi due bonus contemporaneamente. Ebbene sì, avete capito benissimo e ciò vuol dire che li avranno entrambi e saranno cumulabili. È una notizia epocale che darà una svolta alla vita di moltissimi cittadini italiani.

In un periodo economico come questo, qualsiasi sia la cifra che venga accreditata come regalo dal Governo è bene accetta. Come si suol dire: “Tutto fa brodo“. Anche in questo caso, accezione non è stata mai più azzeccata. Diciamoci la verità, anche pochi spicci possono fare respirare le finanze familiari.

Da troppo tempo, infatti, queste sono martoriate dalla crisi economica ed energetica in atto. È aumentato tutto, dal carburante ai beni di prima necessità, passando per le bollette delle forniture di luce, gas ed acqua. A tutto questo, poi, bisogna aggiungere l’inflazione che ha raggiunto percentuali enormi.

Ciò ha fatto si che il potere di acquisto delle famiglie sia calato in maniera molto, ma molto drastica. Per fortuna, però, i Governi che si sono avvicendati nel nostro Paese hanno messo su delle misure di sostegno al reddito che hanno fatto felici, e continuano a farlo, tantissime famiglie in difficoltà economica. Ora, poi, la notizia che è appena arrivata fa letteralmente sognare tutti.

Due bonus al prezzo di uno: il Governo regala soldi

Sono tantissimi i bonus che, ancora oggi, sono in vigore nel nostro paese. Certo, in alcuni casi ci sono state delle modifiche sostanziali che hanno fatto perdere un po’ di valore a questi, ma, tutto sommato, continuano a dare sollievo alle famiglie. Pensiamo, ad esempio, al Bonus Bollette che ha consentito di avere sgravi enormi alle famiglie. Anche adesso, nonostante sia stato abbassato, continua a fare felici tutti.

Siamo arrivati, così, a quella che è la notizia del giorno. Ebbene sì, perché questa riguarda proprio il Bonus Bollette che sarà cumulabile ad un altro. Quest’ultimo si rivelerà una vera e propria manna dal cielo per tanti. Il Governo ha preso la decisione ed ora anche i Comuni dovranno adeguarsi in tempi brevissimi. Scopriamo di cosa si tratta.

Bonus Bollette e Bonus TARI: una combo perfetta

È notizia di pochissime ore fa che il Governo ha voluto tendere nuovamente la mano ai cittadini italiani. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ha deciso che le famiglie in difficoltà potranno beneficiare di un ulteriore Bonus. Questa volta sarà relativo alla TARI, la Tassa Rifiuti che, come ben sapete, è imposta dai Comuni per finanziare quello che è il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Chi ha un ISEE al di sotto dei 9530 euro potrà godere di uno sconto della fatturazione del ben 25% sulla TARI. Non si tratta di una cifra di poco conto, non credete? Inoltre, può essere cumulabile anche col Bonus Bollette. Basta, però, ripresentare la DSU per produrre l’ISEE che, proprio in questi ultimi giorni è stato oggetto di modifiche sostanziali. L’unico neo? Dover pagare 25€ per ripresentare questa certificazione.