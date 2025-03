Prelievi Bancomat, vogliono renderti la vita ancora più difficile | D’ora in poi non potrai più farlo

La digitalizzazione dei servizi bancari ha compiuto passi da gigante. Ora, poi, vogliono rendere la vita più difficile a chi va agli ATM.

Della transizione digitale bancaria in atto sappiamo tutti e conosciamo che i Governi e gli Istituti Bancari stanno spingendo affinché questa si concluda nel più breve tempo possibile. È da un po’ di anni, infatti, che, prima pian piano e, poi, con insistenza, sono scomparsi numerosi presidi bancari territoriali.

Parliamo, ovviamente, delle filiali fisiche e degli sportelli Bancomat che erano presenti sul territorio. A pagarla caramente sono stati, e lo sono ancora, in particolar modo tutti quei cittadini che vivono in paesini piccoli. Questi, infatti, si ritrovano costretti a sobbarcarsi anche centinaia di chilometri pur di prelevare il denaro contante di cui hanno bisogno.

Ovviamente, non è andata meglio neanche a coloro che vivono in città. Questi ultimi, infatti, sono costretto a spostarsi da un capo all’altro del territorio, sorbendosi il traffico cittadino ed enormi file agli sportelli. Purtroppo, però, la decisione è stata presa e non è possibile più tornare indietro.

Ci si può solo adeguare a quanto stabilito. Tuttavia, adesso, arrivano nuovi ostacoli per gli amanti del contante. Ebbene sì, avete capito benissimo. Bisogna stare molto attenti quando ci si reca presso uno di questi sportelli e, soprattutto, quando si preleva. Il pericolo non sono più i truffatori, ma i “controllori“.

Prelievi Bancomat: non potrai più farlo

La transizione verso i servizi digitali bancari, ovviamente, non prevede soltanto la scomparsa di filiali e sportelli adibiti al prelievo di contante. Come ben sapete, infatti, i servizi sono stati tutti digitalizzati. Tutti gli Istituti di Credito consentono di effettuare transazioni attraverso le loro applicazioni di Home Banking.

Inoltre, c’è da sapere che anche il Governo italiano ha dato man forte a questo cambiamento, imponendo l’obbligo per tutti i commercianti di avere il Pos ed accettare i pagamenti elettronici anche per somme inferiori ai 10€. Ora, tuttavia, è arrivata una notizia sconcertante per tutti gli affezionati alle banconote ed alle monete. C’è una cosa che non potranno più fare agli ATM.

Hanno deciso: non ti fanno più prelevare

È stata presa una ulteriore decisione in merito agli sportelli Bancomat ed ai prelievi di denaro contante che, di certo, non farà felice nessuno. Mentre molti ATM sono già spariti, infatti, c’è una decisione che arriva come una mannaia per tutti quelli che sono abituati a prelevare denaro. Dovete sapere, infatti, che non si potrà più farlo.

O, meglio, sono arrivate delle nuove restrizioni motivate dalla voglia di contrastare le transazioni in nero e l’evasione fiscale. Ebbene sì, avete capito benissimo. Fino ad ora, infatti, il limite massimo di contante prelevabile ogni giorno si attestava a 1000€. D’ora in avanti, invece, i cittadini potranno prendere solo 250€ al giorno. Un’altra batosta per quanti sono costretti a macinare chilometri su chilometri per farlo.