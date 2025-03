Gli italiani vogliono ammazzare il contante | Dopo le proteste, ora, non ne possono fare più a meno: è scontro fratricida

Dopo le proteste dei mesi scorsi, ecco che gli italiani, come al solito, hanno cambiato idea: “Ora non possiamo più fare a meno di questo”.

La transizione bancaria digitale è, ormai, in fase avanzata. Come ben sapete, gli sportelli Bancomat e le filiali fisiche sul territorio sono state dimezzate. Gli Istituti di Credito hanno voluto decimare questi presidi per raggiungere quelli che era ed è il loro obiettivo principale: abbandonare il contante in favore dei pagamenti e della transazioni digitali.

Il Governo, poi, ci ha messo la sua, ponendo l’obbligo, per tutti i commercianti, di accettare i pagamenti con carte di credito anche per piccoli e piccolissimi importi. Certo, le proteste non si sono fatte attendere e sono arrivate da più fronti. Da un lato c’erano i commercianti irritati dall’obbligo del Pos, mentre dall’altra vi erano i cittadini.

Questi ultimi, in special modo le persone anziane, avevano ed hanno tuttora difficoltà a procedere lungo la strada tracciata. Molti, infatti, non hanno dimestichezza con la tecnologia e preferiscono ancora andare presso un ATM per prelevare il proprio denaro in contanti. Tuttavia, c’è da dire che, purtroppo, di questi sportelli ne sono rimasti ben pochi.

Dopo le proteste, però, gli italiani hanno iniziato ad utilizzare i nuovi strumenti e, pian piano, li hanno anche apprezzati. Ora lo scontro è tra chi ama i nuovi metodi di pagamento e chi, invece, continua ad avere difficoltà. C’è una vera e propria guerra in atto che, siamo sicuri, non finirà in poco tempo. Scopriamo cosa sta accadendo.

Alcuni cittadini inneggiano al digitale senza curarsi degli altri

L’Italia, come al solito, è divisa in fazioni. Per fortuna, però, questa volta sono soltanto due. La prima a favore della transizione digitale, mentre la seconda continua a combattere strenuamente affinché il denaro contante non scompaia per sempre. Questi ultimi, infatti, non saprebbero proprio che pesci prendere se ciò accadesse.

I primi, però, stanno viaggiando come treni e non vogliono sottostare alle richieste degli altri. Si tratta di un vero e proprio scontro fratricida che non si placherà in brevissimo tempo. Anzi, siamo sicuri che questa guerra durerà tantissimo. Tuttavia, non si riesce ancora a capire le motivazioni di questo cambio repentino di opinione.

Si è passati da No Carte a No Contanti in un attimo

I tempi in cui la protesta accomunava tutti gli italiani sembrano essere, ormai, molto, ma molto lontani. Fino a poco tempo fa nessuno voleva utilizzare le proprie carte per effettuare i pagamenti dei propri acquisti all’interno dei negozi sul territorio. Ora, invece, la stragrande maggioranza di quelli affezionati ai contanti, sono diventati contrari a questi ultimi. In un baleno hanno cambiato drasticamente opinione.

In questo modo, si sono schierati contro chi, invece, continua a difendere il contante per difendersi dalla tecnologia, considerata materia troppo ostica. Questi ultimi stanno per essere lasciati soli. La motivazione è presto detta. Lo scorso anno le transazioni elettroniche hanno superato i pagamenti in contante per la prima volta in assoluto. Ciò vuol dire che, pian piano, i contanti non serviranno più e le persone anziane saranno letteralmente messe da parte.