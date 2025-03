È finita un’era, STOP ai prelievi Bancomat | Da oggi non potrai più farlo: milioni di cittadini abbandonati

È stato dichiarato lo stop ai classici e tanto cari prelievi Bancomat nel nostro paese: la digitalizzazione ha preso il sopravvento.

Era nell’aria già da tempo ed ora non si può fare altro che prenderne atto con buona pace di chi, soprattutto i cittadini anziani, è poco avvezzo alla tecnologia. Si parlava da tanto tempo di digitalizzazione dei sistemi bancari e dell’abbandono del denaro contante. Ciò ha portato il panico a tantissimi cittadini.

Per capire meglio la situazione, però, bisogna andare per gradi. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché sparare a zero, riportando solo quello che è in atto non servirebbe a capire nulla. Come ben sapete, infatti, il processo di digitalizzazione bancaria è iniziato tempo fa. Si è partiti con l’obbligo, per i commercianti, di accettare i pagamenti elettronici.

Contestualmente, però, filiali fisiche e sportelli Bancomat dei vari Istituti di Credito sono andati via via scomparendo. Ciò è avvenuto sia nei piccoli paesini che nelle città. Ovviamente, i più penalizzati sono stati i cittadini che vivono nel territorio dei primi dato che sono dati costretti a sorbirsi anche più di 100km per poter prelevare il proprio denaro.

Tuttavia, c’è da dire che, nonostante tutto, alcuni presidi bancari sono rimasti al loro posto ed hanno consentito di svolgere tutte le commissioni a chi ricusa la modernità e non possiede uno smartphone su cui installare le App di Home Banking. Adesso, però, tutto è compiuto e bisognerà dire addio ai conosciutissimi prelievi Bancomat. Scopriamo cosa accade.

Un cambiamento radicale in atto

Quello dei Bancomat e dei prelievi di denaro contante agli sportelli è un cambiamento epocale. Ebbene sì, c’è poco da fare. La decisione è stata presa ed è stata calata dall’alto. Nessuno ci può fare nulla. Certo, ci sono alcuni cittadini che stanno letteralmente festeggiando. Parliamo di quelli che hanno subito sposato la causa e pagano da tempo con carte, con smartphone o smartwatch.

Purtroppo, però, non tuti possono festeggiare allo stesso modo. Non tutti conoscono i nuovi metodi di pagamento digitale e non riescono ad impararli. Ecco, per loro la situazione è davvero tragica. La notizia che sta girando proprio in queste ore, poi, rincara maggiormente la dose. Scopriamo a cosa si sta andando incontro.

Stop ai prelievi di contante come li conosciamo

Siamo arrivati al punto di svolta. Nonostante il nostro paese sia andato molto più a rilento rispetto agli altri in Europa, è arrivato il momento di dire addio agli sportelli Bancomat ed ai prelievi di denaro contante. Ebbene sì, avete capito benissimo. Tuttavia, come spesso accade nel nostro paese non sarà una vera e propria tragedia. I cambiamenti ci saranno, ma non drastici come vogliono farci credere.

Non scomparirà nulla sul territorio. Quello che accadrà sarà un cambiamento nel prelievo dei soldi. In pratica, non ci sarà bisogno di inserire più le carte all’interno di questi dispositivi. In pratica, sarà tutto contactless come già avviene per i pagamenti grazie alla tecnologia NFC. Basterà, infatti, avvicinare la carta o lo smartphone al sensore ed il gioco è fatto. Si potrà prelevare il denaro contante in maniera più semplice e, soprattutto, veloce senza dare nemmeno il tempo di agire ai soliti truffatori che ci sono in giro.