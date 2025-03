Utenti Google ancora sotto scacco dei truffatori | Ora è questo servizio il pericolo enorme: ti svuotano il conto con un messaggio

Ancora allarme per gli utenti che utilizzano i servizi Google. Uno in particolare sta mietendo vittime su vittime: conti svuotati per sempre.

I servizi offerti dal colosso tech di Mountain View, Google, sono tanti ed anche variegati. In più, c’é da dire che siano anche gratuiti per tutti, nonostante, alcuni offrano dei piani di abbonamento per aumentare, ad esempio, lo spazio in cloud per conservare foto, video, documenti che non si vuole perdere di vista, magari per un errore che li cancella.

Tuttavia, però, c’é da dire che si stanno sentendo troppe notizie riguardanti problemi relativi alla sicurezza degli utenti e dei loro dati. Se ne parla da tempo di problemi legate a falle di sicurezza del browser Chrome sia per quanto riguarda la versione desktop che quella mobile. In quest’ultimo caso, poi, i problemi sono ancora di più.

Pensiamo, alle falle del sistema Android che, puntualmente, vengono sfruttare dai criminali informatici. In più, poi, non possiamo non menzionare le tantissime applicazioni mascherate da amiche, ma che, poi, si rivelano piene zeppe di spyware o malware che finiscono col fregare chi le installa sui propri device. Insomma, i problemi sono tanti.

Potremmo continuare ancora a lungo, ma quello che ci preme attenzionare in questo momento, è un problema relativo ad uno dei servizi gratuiti di Google maggiormente utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Ebbene, in questo caso il problema è davvero assurdo. Si sono ritrovati senza un solo centesimo in tasca nel giro di pochi istanti.

Un’applicazione che sta seminando il panico

Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, sono tanti i servizi e le applicazioni che il colosso tech di Mountain View mette a disposizione degli utenti che hanno sposato il suo progetto. C’é da dire che gli sono rimasti fedeli nonostante i numerosissimi problemi che hanno riscontrato e segnalato nel tempo.

Purtroppo, però, questa fiducia non sempre viene ripagata e questo nonostante gli sforzi degli sviluppatori e degli esperti di sicurezza informatica. Ora, ad esempio, è stato lanciato un allarme, proprio nel nostro paese che riguarda una sua applicazione ampiamente utilizzata a qualsiasi ora del giorno e della notte per le comunicazioni.

Gmail: da qui parte la nuova truffa dei conti correnti

Gmail, come ben sapete, è il servizio offerto da Google che consente di inviare e ricevere email. Ovviamente, proprio per questo motivo, è uno dei servizi più utilizzati. Purtroppo, però, in Italia, nelle ultime settimana sta letteralmente seminando il terrore tra i cittadini. Sta arrivando quasi a tutti una mail dal contenuto malevolo.

In particolar modo, si tratta di una mail che è del tutto simile, per forma, design, testi a quelle inviate dagli Istituti di Credito. Al loro interno vengono riportati problemi agli account o ai conti correnti a cui bisogna porre rimedio nel più breve tempo possibile cliccando il solito link. Purtroppo, nonostante sia risaputa questa truffa, molti sono caduti nella trappola ed hanno perso tutto. Il consiglio è quello di verificare sempre il mittente prima di procedere e di tenere bene a mente che le Banche non inviano avvisi del genere.