Se hai il Diploma non farti sfuggire questa occasione | Lavorerai immerso nella bellezza con uno stipendio da favola: serve solo fare richiesta

Arrivata un’occasione imperdibile per i diplomati: basta fare richieste per essere assunti. Lavori nella bellezza con un ricco stipendio.

Sono tanti i cittadini che ancora oggi sognano un lavoro gratificante, in un ambiente dinamico, rispettoso, sereno e, soprattutto, un posto di lavoro che consente loro di raggiungere quelli che sono gli obiettivi di vita che si sono prefissati. Insomma, sono tanti quelli alla ricerca ancora di una stabilità economica in Italia.

C’è da dire, però, che, sia durante lo scorso anno che questo appena cominciato, le occasioni da cogliere al volo ci sono state e ce ne saranno ancora. Non parliamo, ovviamente, solo di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni tramite Concorsi Pubblici che sono quelle maggiormente ambiti.

Sono tantissime anche le Aziende e le Società, sia pubbliche che private, che hanno lanciato le loro campagne di reclutamento nuovo personale. Si tratta di realtà forti, consolidate sul territorio del nostro paese e che, proprio per questo motivo, hanno necessità di effettuare, anche in maniera urgente, nuove assunzioni.

È proprio questo il caso di cui vogliamo parlarvi. Si tratta di una S.p.a. statale che ora ha lanciato una campagna di selezione urgente su tutto il territorio nazionale. Di base, il requisito principale è il Diploma. Inoltre, lo stipendio non è affatto da buttare via. Si lavorerà a stretto contatto con la bellezza ed i cittadini. Scopriamo di cosa si tratta.

Ales S.p.a.: un lavoro da sogno

Ales S.p.a. è una società in house del Ministero della Cultura. Questa è stata fondata nel 1998 a Roma dove, ovviamente, ha anche la sua sede. I suoi obiettivi sono quelli di valorizzare e tutelare l’intero patrimonio culturale italiano. Svolge numerosissimi incarichi e gestisce anche attività e sito internet proprio del Ministero.

Ora è alla ricerca di nuovi dipendenti da inserire all’interno del proprio organico. Bisogna, però, sbrigarsi, perché la chiamata alle armi è davvero urgente. Pensate che si può fare richiesta solo fino a martedì 18 marzo. È un treno che passa solo una volta nella vita. Scopriamo come è possibile candidarsi e quali sono i requisiti da rispettare.

Bando per Assistenti e Addetti alla Vigilanza

Coloro che verranno assunti, come già accennato in precedenza, lavoreranno a stretto contatto con le bellezze italiane. Le figure ricercate sono quelle di Assistenti e Addetti alla Vigilanza all’interno di Musei e siti archeologici italiani. Numerose sono le sedi disponibili, come Roma, Palestrina (RM), Andria, Cosenza, Isernia, Matera, Melfi, Ravenna, Sulmona, Torino e Venosa.

Chi verrà assunto avrà il compito di accogliere visitatori, gestire la biglietteria, sorvegliare, fa rispettare i regolamenti e dare informazioni sulle sale e le opere esposte. Tra i requisiti indispensabili ci sono il Diploma, una buona conoscenza della lingua inglese e la comprovata Esperienza lavorativa in posizioni analoghe. La domanda va inoltrata direttamente sul sito di Ales, all’interno della sezione creata ad hoc. Ci saranno delle prove volte a valutare le competenze indicate nel bando ed inserite nella domanda. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, di un anno, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.