La Rai assume con il Diploma | Fai subito la domanda e ti assumono: l’offerta scade alle 12

La Rai è alla ricerca urgente di nuovo personale da inserire nel proprio organico: basta il Diploma e sei assunto. Scade alle 12.00.

Non si finisce più, quest’anno, di sentire e leggere notizie riguardanti opportunità di lavoro. C’é da dire, poi, che si tratta di offerte davvero fantastiche, a tempo indeterminato e ben retribuite. Parliamoci chiaro, sono queste le proposte di lavoro che ognuno vorrebbe sentire. Solo queste fanno sì che si possa dare un calcio al precariato.

I cittadini italiani, infatti, sono in cerca di stabilità economica per guardare al futuro con occhi maggiormente sorridenti e senza stress. ora, però, non è possibile ancora farlo dato che molti contratti sono a termine e, soprattutto, non offrono stipendi dignitosi né tutele come la possibilità della malattia o di godere delle ferie.

Non parliamo, poi, del congedo parentale. Questo è soltanto un miraggio per la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani. Ora, però, qualcosa sta cambiando. Ci sono delle aziende molto conosciute ed apprezzate che stanno sfornando in serie numerosissime offerte lavorative allettanti. Pensiamo, ad esempio, a Poste italiane, su tutte.

Non possiamo non menzionare, poi, Italo Treno, Ferrovie dello Stato e la stessa SIAE. In questo contesto, proprio in questi ultimissimi giorni, si è inserita prepotentemente una delle aziende che da tempo sono vicine ai cittadini. Parliamo della RAI, la Radiotelevisione italiana, che è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle proprie fila.

La RAI assume diplomati anche senza esperienza

Quando un’azienda come la RAI lancia una campagna di reclutamento come questa, non bisogna mai lasciarsi sfuggire l’occasione. Ebbene sì, perché si tratta di treni che passano una sola volta nella vita e bisogna farsi trovare pronti sulla banchina del binario all’interno della stazione in cui sosta. Insomma, per farla breve, bisogna cogliere al volo l’opportunità.

Pensate che, come solo requisito stringente c’é solo il Diploma di maturità. Certo, ci sono delle fasi di selezione da superare, ma non si tratta di metter su dei trattati scientifici che riguardano materie come l’astrofisica. Pertanto, vi consigliamo di candidarvi il più presto possibile, dato che le domande di partecipazione possono essere inviate solo entro le ore 12.00.

13 nuovi posti di lavoro in Rai: iniziano le nuove assunzioni

Partita la campagna di reclutamento di nuovi dipendenti in Rai. Questa volta sono solo 13 le nuove assunzioni, ma quest’anno le occasioni fioccheranno, pertanto, bisogna restare sempre aggiornati. Adesso ricerca 13 dipendenti, 8 per la sede di Roma e 5 per la sede di Milano. La figura ricercata è quella di operatore. Chi verrà assunto dovrà effettuare le riprese elettroniche e cinematografiche, predisporre le luci, manutenere le apparecchiature e coordinare l’attività di altre figure tecniche. Come requisito principale c’è il Diploma e ci si può candidare se non si superano i 29 anni di età.

Inoltre, c’é necessità di aver conseguito la patente B. Sono previste due fasi di preselezione. La prima da remoto a maggio: un test a risposta multipla per comprendere quale sia il livello di conoscenza di cultura generale e quali siano le conoscenze relative al ruolo da ricoprire. La seconda, invece, avrà luogo in un dei tanti studi televisivi ed in questa sede verranno valutate e verificate tutte le competenze tecnico-professionali possedute. Si prevede un contratto di 36 mesi e la domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12.00 del prossimo 3 aprile.