FISCO, ora ti lasciano a piedi | Non sentono più ragioni: si prendono la tua auto se non ti metti in regola

D’ora in poi bisogna stare molto attenti. Il Fisco è dietro l’angolo e non sente ragioni se non si è in regola: si prendono l’auto.

I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, sono diventati, nel corso degli anni, sempre di più e, soprattutto, maggiormente frequenti. Basta pochissimo per fare sì che si alzino i livelli di allerta e partano accertamenti di verifica e comunicazioni urgenti.

Ovviamente, i controlli vengono avviati per diverse ragioni. Pensiamo, tra queste, ad esempio, a mancati pagamenti di tasse come l’IMU o la TARI. Inoltre, anche quando si contraggono debiti sia con soggetti privati che con quelli pubblici si è a forte rischio. Altro problema fondamentale è quello legato al conto corrente.

Troppi movimenti sospetti fanno si che si venga attenzionati. È la Banca stessa a segnalarli all’UIF. Pensiamo, ad esempio, a prelievo e versamenti di contante, ma anche a bonifico da soggetti privati che possono dare l’idea dello svolgimento di un lavoro in nero. Attenzione, poi, anche ai soldi che si ricevono tramite bonifico dall’estero.

Infine, occhio anche alle nuove normative riguardanti il Codice della Strada. Ebbene sì, perché a causa loro tutti sono maggiormente vulnerabili e lo sono in particolar modo le automobili. Basta un cavillo e si perde ogni diritto sulla propria automobile. Non ci crederete, ma è proprio così.

O si è in regola o si dice addio alla propria automobile

Da questo momento in poi se non si è in regola col Fisco o se si hanno debiti sparsi in giro, si perderà definitivamente la propria auto ed ogni diritto su di essa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Non la si potrà più guidare e si darà costretti a camminare a piedi o usufruendo dei mezzi pubblici.

È una pessima notizia, lo sappiamo benissimo, ma rientra nei piani del Governo che vuole dare una svolta per contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto, quella che è di entrata una delle pratiche più utilizzate dai cittadini: contrarre debiti non pagando multe, sanzioni e tasse.

Non sentono ragioni: scatta il fermo amministrativo

Ormai è fatta, nessuno vuole più sentire ragioni. Scatterà il fermo amministrativo delle automobili nel momento in cui i proprietari dovessero aver contratto debiti con la Pubblica Amministrazione o non avessero pagato multe e tasse. Ovviamente , prima scattano gli accertamenti del Fisco e, solo dopo la cartella esattoriale inevasa, accade l’irreparabile.

Se l’auto viene sottoposta a fermo amministrativo, non potrà più essere guidata. Ovviamente, sarà impossibile anche venderla. Questo perché, quando arriva il fermo amministrativo, viene subito inserito all’interno del Pra. Insomma, non si potrà più fare nulla. Si è costretti a camminare a piedi fino a quando il debito sia totalmente pagato, o in unica soluzione o a rate.