Unicredit, nuova truffa pericolosa a danno dei clienti | “Il denaro sta magicamente sparendo in soli due secondi”

Altra pessima notizia e questa volta è per i clienti Unicredit. Migliaia i clienti truffati che hanno perso i loro soldi in soli 2 secondi.

Non c’è pace per i clienti degli Istituti di Credito italiani. Dopo le recenti peripezie di quelli fedeli ad Intesa San Paolo, ecco che arrivano brutte, anzi, bruttissime notizie anche per quelli che hanno sposato la causa Unicredit. Stiamo parlando di due dei colossi italiani di questo delicatissimo settore di mercato.

Si parla sempre di digitalizzazione dei servizi bancari e di pagamento, di dismissione del denaro contante poiché nasconde pericoli enormi. Questi sono legati alle varie truffe che vengono perpetrate da criminali subdoli e danza scrupoli in ogni angolo del nostro paese. Ovviamente, i bersagli migliori in questo caso specifico sono gli sportelli ATM.

È qui che avvengono le truffe peggiori. Abbiamo abbondantemente parlato della truffa con lo sputo o di quella dei soldi spesi, ma queste possono avvenire, come ben sapete, anche attraverso l’ausilio di skimmer che clonano le carte e rubano i Pin. Tuttavia, la digitalizzazione del sistema sta portando altri problemi.

Questi sono davvero enormi ed è inquietante il fatto che bastano davvero solo due secondi per perdere tutti i soldi sui conti correnti. È proprio quello che sta accadendo ai clienti di Unicredit che non si capacitano ancora come sia potuto accadere di aver demolito un intero castello di risparmi.

Emergenza bancaria Unicredit

Quello che sta accadendo è una vera e propria emergenza bancaria. Molti utenti, infatti, ci stanno cascando e Stanno cadendo nelle reti di questi criminali che non si fanno scrupoli a derubare tutto ciò che si trova all’interno dei conti correnti posseduti dai cittadini ignari. C’è da dire, però, che bisognerebbe stare un po’ più attenti.

Ebbene sì, perché anche questa truffa, seppur nuova, prende le mosse da qualcosa di già ampiamente conosciuto dai cittadini italiani. Solo che tutti abbiamo la memoria corta ed è proprio questo che viene sfruttato dai truffatori. Insomma, alle volte è anche un po’ colpa nostra se ci fregano.

Tutto parte con un SMS della Banca

La nuova truffa parte da un sms inviato da Unicredit. Attenzione, non stiamo dicendo che lo invia l’Istituto di Credito, ma il messaggio lo si trova nella cronologia degli SMS della Banca. Quindi, gli utenti sono portati a pensare che sia stata davvero la banca a inviare questo messaggio che, con urgenza, invita a risolvere una emergenza sul conto. Nel testo si invita a telefonare ad un numero.

Quando lo si chiama, risponde quello che è il finto dipendente di Unicredit che informa della situazione. Poi si riceve una nuova telefona. Stavolta è l’ufficio antifrodi che consiglia di svuotare del tutto il proprio conto con l’ausilio di bonifici istantanei verso un conto corrente maggiormente sicuro e privo di rischi. Il problema, però, è che i soldi vanno direttamente ed immediatamente sul conto del truffatore che non ne lascerà traccia.