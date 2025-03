Bollette, il conto di questo elettrodomestico è salatissimo | Se lo stacchi adesso sentirai meno dolore: risparmi 1000€ in un anno

Le bollette stanno aumentando di nuovo e in casa hai il tuo nemico numero 1. Spegnilo e metti da parte un bel gruzzoletto: 1000€ in un anno.

I cittadini italiani posseggono, all’interno delle loro abitazioni, numerosissimi elettrodomestici e dispositivi tech che aiutano nelle faccende domestiche e consentono anche di ritagliarsi degli spazi, durante il loro tempo libero, da dedicare al relax ed alla propria famiglia. Si tratta di dispositivi davvero indispensabili.

Pensiamo, ad esempio, alla lavatrice o alla lavastoviglie. In un lampo e senza fatica tutto viene pulito a dovere, dal bucato alle stoviglie. In più, si riesce a sprecare molta meno acqua rispetto al lavaggio tradizionale a mano. Ovviamente, non ci sono soltanto questi. Altro validissimo aiuto è quello fornito dal forno, sia quello elettrico che quello a microonde.

Poi ci sono il frigorifero e un enorme ecosistema di piccoli e piccolissimi elettrodomestici che hanno invaso, negli ultimi anno, la stragrande maggioranza delle abitazioni. Insomma, siamo qui a dire che occorrerebbero fiumi di parole per poter parlare di tutti. Quello che invece interessa più da vicino è, senza ombra di dubbio, il loro consumo.

Purtroppo, qui iniziano le note dolenti. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché i consumi energetici di tutti questi elettrodomestici sono altissimi e si riflettono abbondantemente all’interno delle bollette della fornitura energetica. Tuttavia, ce n’é uno in particolare che pesa molto, ma molto di più. Si tratta di un dispositivo di cui nessuno potrebbe mai immaginare quanto sia dannoso il suo comportamento.

Occhio a questo elettrodomestico: è una sanguisuga

Tra i tanti elettrodomestici che sono in casa, il primo che viene in mente quando si parla di consumi è, senza ombra di dubbio, il frigorifero. Ebbene sì, perché questo è acceso ad ogni ora del giorno e della notte e, soprattutto, ogni giorno dell’anno. Tuttavia, dovete sapere che non rientra affatto tra quelli maggiormente energivori.

Non è lui il killer delle vostre finanze. Si tratta di un altro dispositivo che viene in soccorso dei cittadini notte e giorno al pari del frigorifero, ma che non ha affatto le stesse funzioni. Svolge altre mansioni che pure sono di grandissimo aiuto all’interno dell’economia domestica. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

È lui il vostro killer: spegnetelo e metterete da parte un bel gruzzoletto a fine anno

In realtà, i killer silenziosi in casa sono davvero tantissimi. In particolar modo, possiamo metterne sullo stesso piano ben tre. Il primo di questi è, di sicuro, la lavastoviglie. Ebbene sì, perché, molto spesso, in casa non si hanno dispositivi in classe energetica alta e ciò comporta consumi elevati. Il secondo elettrodomestico è la lavatrice.

Anche per questo vale lo stesso discorso fatto per la lavastoviglie. Bisognerebbe, in entrambi i casi, mettere in atto alcuni accorgimenti, come caricarle a pieno carico e preferire i lavaggi ECO per risparmiare. Tuttavia, il vero vampiro della casa è lui, il condizionatore che consente di refrigerarsi in estate e di riscaldarsi in inverno. La soluzione ideale per non consumare energia sarebbe quella di spegnerlo, ma noi vi consigliamo, invece, di avviarlo in modalità Eco o in quella notturna per ottenere un cospicuo risparmio.