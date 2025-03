Termosifoni, questa operazione la devi fare assolutamente | Le bollette saranno l’ultimo dei tuoi problemi: spuntano guai come funghi

Esiste un’operazione da svolgere assolutamente quando si hanno i termosifoni in casa, altrimenti le bollette saranno gli ultimi dei pensieri.

I termosifoni, nonostante i numerosissimi metodi alternativi di riscaldamento, restano ancora i dispositivi maggiormente utilizzati in casa da tutte le famiglie italiane. Certo, sono tanti quelli che utilizzano i vecchi camini. Questi, oltre riscaldare, hanno qualcosa di romantico. La loro fiamma tiene compagnia.

Poi ci sono i condizionatori. Questi vengono utilizzati sia d’estate che d’inverno e, grazie ai nuovi modelli, possono anche essere comandati da remoto. In questo modo, mentre si torna da lavoro, li si accende per trovare il tepore che consente di rilassarsi dopo una lunghissima giornata di stress.

Molti, però, sono quelli che continuano ad utilizzare le vecchie stufe, sia elettriche che a gas, o quelli che hanno sposato il progetto delle stufe a pellets. Insomma, come già accennato, di metodi per riscaldarsi ce ne sono davvero tantissimi. Tuttavia, i termosifoni restano quelli maggiormente utilizzati. Certo, hanno un peso in bolletta non trascurabile.

C’è da dire, però, che tutto ciò che consente di avere casa calda ha un costo anche abbastanza alto. Tornando, però, ai termosifoni, c’è da dire che si commettono degli errori che possono costare caro a tutta la famiglia. In particolar modo ne esiste uno che fa si che le bollette alte diventino l’ultimo dei pensieri: si rischiano guai seri.

Non commettere errori: fai subito questa operazione

Come già accennato in precedenza, i termosifoni risultano ancora essere i migliori amici delle famiglie italiane quando si tratta di riscaldare le loro abitazioni. Tuttavia, possono trasformarsi in veri e propri nemici. Non parliamo, però, del loro consumo energetico, i meglio di quello della caldaia che li alimenta.

Questo è risaputo, ma è il prezzo da pagare per stare al caldo. Tuttavia, la divisa da nemico la indossano quando si commettono degli errori che, seppur comuni, non bisognerebbe fare. Tra i tanti, c’è una operazione che andrebbe fatta proprio in questo periodo per evitare di avere spiacevolissime conseguenze.

Tenere d’occhio le valvole salva da guai seri

Siamo, adesso, in un periodo si transizione che ci porterà, attraverso la primavera, a quella che è la stagione estiva. Sarà ovvio, durante quest’ultima, non accendere i termosifoni. Quello che, però, non risulta ovvio è iniziare la pulizia e la manutenzione di questi dispositivi già adesso e non nei mesi in cui dovranno essere nuovamente utilizzati. In particolar modo, bisognerà manutenere le valvole.

Ebbene sì, perché l’accumulo di polvere può danneggiarle fino a bloccarle del tutto. Ciò può causare anche perdite di acqua che, nel tempo, avranno conseguenze serissime. Vediamo, allora, come procedere per evitare consumi energetici enormi e guai seri che portano a chiamate ai tecnici costosissime. La prima cosa da fare è spegnere tutto ed attendere che si raffreddino. Con una aspirapolvere ed un panno umido, rimuovere tutta la polvere e, poi, passare alle valvole per controllare che non ci siano perdite di acqua. Infine, bisogna eliminare l’aria accumulata. Solo così si potrà stare tranquilli fino al prossimo inverno.