Asciugatrice, se i consumi sono alle stelle, controlla subito questo | Lo hanno appena detto in TV: se non lo fai sei fritto

Se hai una asciugatrice in casa, questo dettaglio non puoi trascurarlo. Devi fare per forza così o i consumi saliranno vertiginosamente.

L’asciugatrice in casa è diventata uno dei dispositivi indispensabili nelle faccende domestiche. Possiamo dire che, al pari di lavatrici e lavastoviglie, non se ne posso fare più a meno. Ebbene sì, perché, parliamoci chiaro, nessuno ha più tanto tempo libero a disposizione e questi elettrodomestici svolgono le mansioni domestiche in meno tempo.

Questo dispositivo risulta essere di fondamentale importanza, in particolar modo in inverno, quando non si ha la possibilità di stendere il bucato per farlo asciugare al meglio all’aria aperta. Inoltre, quando si hanno bambini in casa, si ha necessità che il bucato si asciughi in fretta.

Così, anche in estate il suo utilizzo diventa massivo. Tuttavia, c’è da dire che i consumi non sono affatto trascurabili. Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di uno degli elettrodomestici casalinghi che, maggiormente, fanno lievitare le bollette della fornitura di energia elettrica.

Certo, si possono mettere in piedi degli escamotage, dei trucchetti che si ascoltano qua e la in TV o sulle piattaforme streaming, o si possono leggere sul web. Però, c’è da dire che non tutti risultano essere funzionali e funzionanti. Pertanto, meglio affidarsi alle parole dei veri esperti che, proprio in quest’ultimo periodo hanno svelato un segreto importantissimo in TV. Grazie a quest’ultimo, le bollette caleranno drasticamente e il dispositivo durerà molto di più. Scopriamolo insieme.

Lo hanno appena detto in TV: fai così e risparmi un salasso

Molto spesso, quando si hanno tanti elettrodomestici in casa, non si pensa che abbiano bisogno di coccole, di essere trattati bene. Si pensa soltanto al fatto che debbano svolgere le loro funzioni al meglio, in virtù dei soldi spesi per il loro acquisto. In realtà, in molti casi c’è da dire che realmente si fanno esborsi di denaro urgenti.

Ciò vale anche per l’asciugatrice. Ebbene sì, avete capito benissimo, anche questo dispositivo, per funzionare al meglio, per non consumare un botto e per non gravare sulle bollette della luce, ha necessità di essere coccolato, mantenuto in maniera costante. C’è un’operazione più importante delle altre che è stata appena svelata e che fa ottenere un enorme risparmio.

Non dimenticare di pulire questi o sono guai

Manutenere un elettrodomestico vuol dire anche e soprattutto pulirlo in tutte le sue parti. C’è qualcosa all’interno dell’asciugatrice che ha maggiormente bisogno di cure. Parliamo dei suoi filtri che andrebbero puliti alla fine di ogni asciugatura. Ebbene sì, avete capito benissimo, se non lo si fa, la asciugatrice non funzionerà più bene, si surriscalderà e consumerà molta più energia. I filtri catturano tutto, dalla polvere ai pelucchi, passando per residui di sporcizia.

Quando questi si riempiono, l’asciugatrice si sforzerà maggiormente ed i consumi aumenteranno e possono arrivare anche a più di 10kwh al mese che vanno ad aggiungersi ai consumi effettivi. Il risultato? Bolletta molto più pesante. Pertanto, dopo ogni utilizzo, puliteli sempre. Rimuovete quello principale, togliete tutti i pelucchi e sciacquatelo sotto l’acqua corrente, asciugatelo e rimettetelo nel suo vano. Se c’è il filtro del condensatore, meglio utilizzare il manuale che vi guiderà passo dopo passo. Le operazioni saranno differenti a seconda del produttore.