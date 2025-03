Conti correnti, li stanno svuotando tutti | Occhio alla nuova truffa: basta un sms e non serve che lo apri per finire nei guai

Sta girando una nuova truffa sui conti corrente che, con un solo SMS ricevuto e nemmeno aperto, li svuota completamente.

Ormai, le truffe sono diventate la routine. Se ne sente parlare ogni minuto e dovunque nel nostro paese. Sono tante le vittime che cadono sotto i colpi di questi criminali subdoli e senza scrupoli. Ciò accade nonostante gli utenti siano bene informati sia dalle televisioni che dal Governo e dalle forze dell’Ordine.

Accadono, come già accennato, in qualsiasi momento della giornata ed in ogni angolo di tutte le città. Non ne esiste, infatti, una sola che ne è esente. Pensiamo, ad esempio, alle tante truffe dinanzi o all’interno degli sportelli Bancomat presenti sul territorio nazionale. In un solo colpo si rischia di perdere tutti i risparmi.

Infatti, con l’ausilio di alcuni minuscoli dispositivi, i truffatori riescono a clonare le carte, copiare i PIN e fare il bello ed il cattivo tempo. Quando ci si accorge dell’accaduto, purtroppo, è già troppo tardi. Ora, poi, è arrivata direttamente dal Belgio una nuova truffa che già sta mietendo vittime.

Nonostante sia arrivata da pochissimo, infatti, sono tantissimi coloro i quali sono finiti nella rete dei truffatori. A questi ultimi bastano pochissimi secondi e, senza sforzi e senza affanni, riescono a svuotare del tutto i conti correnti dei loro bersagli. Scopriamo in cosa consiste questa nuova truffa appena introdotta sul mercato.

Un SMS e il peggio è arrivato: non ci si può riparare

Non bastavano i criminali di casa nostra. Ora, dobbiamo fare i conti anche con quelli provenienti dagli altri paesi europei. Infatti, proprio in questi ultimissimi giorni, sta spopolando una nuova truffa che arriva direttamente dal cuore pulsante dell’Unione Europea. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché, come già accennato in precedenza, il raggiro arriva dal Belgio.

Nessuno mai se li sarebbe aspettato eppure è la pura e triste verità. Questi criminali hanno scovato un metodo eccezionale per svuotare i conti correnti delle loro vittime sacrificali in soli due secondi, con l’ausilio di un solo SMS. Dovete sapere, poi, che non c’è bisogno nemmeno di aprirlo per cadere nel tranello.

Un SMS e ti cambia la vita: in un attimo perdi tutto

Sembra una giornata come tante, tranquilla e nessuno immaginerebbe che possa succedere qualcosa di spiacevole. Eppure, all’improvviso, arriva un sms che, all’apparenza, sembra innocuo, ma che si rivela tragico. Al suo interno non c’è alcun link, ma contiene un numero di telefono da chiamare con somma urgenza. Le vittime ci cascano, telefonano ed hanno risposta.

L’interlocutore si presenta come un Agente di Polizia che invita il povero malcapitato ad entrare con le proprie credenziali all’interno della propria App bancaria per risolvere il problema. È in questo momento che iniziano i guai. Dopo aver chiuso la telefonata, infatti, bussano alla porta e si fanno consegnare la carta di credito e lo smartphone. Da questo momento in poi vengono avviate operazioni come prelievi, acquisti fino al completo svuotamento del conto.