Il Governo pensa a tutti | Quest’anno ha aumentato gli importi: subito per te 1000€ sulla Carta

Per far fronte alle difficoltà dovute alla crisi economica, il Governo ha messo a punto una nuova forma di sostegno: 1000€ sulla carta.

La crisi, ormai, non accenna a dare segni di cedimento, nonostante alcuni spiragli di luce che si intravedono qui e li durante pochi giorni di sereno. Le famiglie italiane sono sull’orlo del baratro e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Gli stipendi e le pensioni non bastano più poiché gli aumenti sono tanti e costanti.

Come ben sapete, infatti, la pandemia e le guerre che sono ancora in atto sia tra Russia ed Ucraina che in Medio Oriente, non stanno mietendo solo vittime innocenti sul loro cammino. Bensì, hanno creato una situazione allarmante dal punto di vista economico ed energetico. Ciò ha avuto come conseguenza l’aumento dei prezzi.

Sono aumentati, infatti, quelli di tutti i beni e di tutti i servizi, a partire dai carburanti passando per le forniture di energia elettrica e di gas. I beni di prima necessità, poi, sembrano essere diventati beni di lusso. A rincarare la dose, poi, c’è l’inflazione ballerina che, nell’ultimo periodo, ha raggiunto percentuali davvero molto alte.

Il potere di acquisto delle famiglie, in questo contesto, si è ridotto di moltissimo. Pertanto, c’è sempre necessità di dar fondo ai risparmi contenuti all’interno dei conti corrente. Per fortuna, però, che li Stato è intervenuto in maniera decisa per aiutare tutti. Ora, poi, è giunta notizia che il Governo regalerà ben 1000€ alle famiglie e li accrediterà direttamente sulle loro carte.

Nuovo regalo dal Governo: nel 2025, 1000€ per tutti

Mentre il Governo, proprio in queste ultimissime ore, ha ratificato l’innalzamento della soglia ISEE a 15.000 € per la fruizione del Bonus Bollette, è arrivata una nuova notizia a fare gioire le famiglie italiane. In realtà, possiamo parlare di diverse novità, tra cui l’eliminazione dei buoni e dei titoli di Stato dall’ISEE.

Ciò consentirà di beneficiare di un numero maggiore di Bonus a un numero enorme di famiglie. Dovete sapere, però, che la novità più importante è un’altra. Ebbene sì, avete capito benissimo. Grazie a questa tantissime famiglie potranno ricevere sulla propria carta ben 1000€ dallo Stato e potranno utilizzarli per fare fronte alle loro difficoltà economiche. Scopriamo come ottenerli.

Due nuovi sussidi Statali in questo 2025

Il Governo ha deciso di rincarare la dose per quest’anno ed ha voluto regalare più soldi alle famiglie che risulteranno beneficiarie di questi sussidi. Entrambi, però, verranno caricati direttamente sulle carte già in loro possesso. Parliamo delle due social card già ampiamente conosciute da tutti i cittadini italiani. La prima è la “Carta Dedicata a te“. Il requisito fondamentale è avere un ISEE inferiore ai 15.000€. Sara poi l’INPS a redigere la graduatoria, tenendo conto di alcuni parametri fondamentali come il numero di figli presenti in famiglia.

Stiamo parlando di ben 500€ euro da spendere per la spesa, per i carburanti e per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Altro sussidio importantissimo è la “Carta Acquisti” che consente di ottenere 480€ in 12 rate da 40€ ciascuna. In questo caso, avere un figlio con meno di 3 anni di età porta dei vantaggi. Chi ne beneficia già, non dovrà richiederla nuovamente a patto che rispetti tutti i requisiti. Chi, invece, potrà beneficiarne quest’anno, dovrà farne richiesta anche negli uffici Postali. La soglia ISEE prevista in questo caso è di 8117,17€.