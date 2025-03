Bollette, il nuovo Bonus pensato dal Governo fa storcere il naso | Da una parte aumentano i beneficiari, dall’altra è a tempo: dura come una farfalla gialla

Il nuovo Bonus Bollette non fa sorridere tutti. Si tratta di un aiuto a tempo che dura quanto la vita di una farfalla gialla: pochissimo.

“Un’ora vive la gialla farfalla e tempo ne ha che le basta“. È questa una frase che dovrebbe fare riflettere molto sulla fugacità e la velocità del tempo che passa. Inoltre, poi, ci fa riflettere sul fatto che questa farfalla abbia una vita davvero breve, la stessa del nuovo Bonus Bollette pensato dal Governo italiano attuale.

Ebbene sì, avete capito benissimo, ma, mentre alla farfalla basta questo tempo che le è stato donato, ai cittadini italiani, di sicuro non basterà il tempo che durerà il Bonus anche sta per arrivare. Certo, c’è da dire che il Governo abbia pensato, ed a giusta ragione, di ampliare la platea di beneficiari, aiutando, in questo modo, un numero maggiore di famiglie in difficoltà.

Infatti, come ben sapete, ha voluto innalzare le soglie ISEE fino a 15.000€ in modo tale da poter elargire questa misura di sostegno al reddito a più persone. Tuttavia, però, ci sono delle particolarità, delle caratteristiche, di cui molti già si stanno lamentando. Anzi, possiamo dire che sono tanti già i cittadini sul piede di guerra.

Come ben sapete, l’Esecutivo attuale ha stanziato ben 1,6 miliardi di euro ulteriori per fronteggiare una situazione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più disperata. Questa, però, è la somma destinata alle famiglie a cui va aggiunta quella destinata alle aziende. In totale, il nuovo pacchetto di aiuto ammonta a ben 3 miliardi di euro. Tuttavia, ancora non è chiara quale sia la loro durata. Scopriamo il perché.

Bonus per tutti, ma avrà vita brevissima

Stando a quanto riportato da fonti governative prima e da Alcune testate giornalistiche, poi, il nuovo Bonus Bollette appena pensato, come già accennato, verrà distribuito ad un numero maggiore di famiglie, anche a quelle la cui soglia ISEE supera quella stabilita in precedenza: 9530€. Si parla, infatti, di ben 15.000€.

Non è una novità di poco conto se si pensa che la crisi economica ed energetica dura, ormai, da troppo tempo e le famiglie sono costrette a dare conto ai risparmi di una vita conservati sui conti correnti. Beh, detto tutto questo, può sembrare che tutto vada per il verso giusto. Tuttavia, qualcuno ha esposto delle.problematiche, delle discrepanze che non possono rimanere inascoltate. Ebbene sì, perché non avrà un effetto totalizzante, ma terminerà molto presto.

Bonus sociale energia e Bonus Bollette: insieme, ma per poco

Il bonus bollette è ben conosciuto da tutti. È da anni che è stato introdotto nel nostro sistema e, nonostante abbia ricevuto diverse modifiche nel tempo, rimane uno strumento che consente alle finanze familiari di poter rifiatare. Chi non supera la soglia massima ISEE prevista dal governo, al momento, beneficia di 320€ l’anno di sconto in bolletta.

Tuttavia, con le nuove regole, potrà beneficiare anche del Bonus Sociale Energia. Questo ammonta a 200€ che, sommata alla cifra precedente, da un importo pari a 520€. Tuttavia, ha una durata limitata. Ebbene sì, perché alla fine di quest’anno, ogni famiglia, come ogni anno, dovrà ripresentare la DSU per la stesura del proprio ISEE e, quindi, potrà perdere il beneficio di colpo, nonostante, magari, superi di pochissimo la soglia limite.