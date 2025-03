Patente, il Ministro ha deciso di stravolgere tutto | Te la prendi solo così: se non ti sta bene vai a piedi

Il Ministro ha deciso per una rivoluzione che riguarda la patente ed il suo conseguimento. O ti fai star bene il cambiamento o vai a piedi.

Al Governo attuale non sono bastate le modifiche al Codice della Strada che sono entrate in vigore lo scorso mese di dicembre. Ora vuole mettere le mani anche sulla patente di guida e sulle modalità del suo conseguimento, operando quella che potremmo definire una vera e propria rivoluzione.

Conosciamo, ormai, tutti le nuove sanzioni e le nuove pene relative al Codice della Strada. C’è stato un vero e proprio inasprimento delle stesse, in particolar modo di quelle che vanno a contrastare l’utilizzo degli smartphone alla guida che sono fonte di enormi distrazioni per gli automobilisti.

Inoltre, il Governo ha voluto fortemente porre un freno all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol prima e durante la guida. Le pene sono davvero importanti. Ovviamente, non sono solo queste le nuove misure entrate in vigore, ma possiamo ritenerle le più importanti e, soprattutto, possiamo dire che siano state più che efficaci.

Il numero di infrazioni, infatti, è diminuito ed è calato drasticamente il numero di incidenti sulle strade. Tuttavia, adesso, come già accennato in precedenza, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un cambiamento radicale che riguarda la patente e le modalità di conseguimento.

Patente: Salvini cambia tutto

Il conseguimento della patente, in questo momento, prevede il superamento di ben due esami, il primo teorico ed il secondo pratico. Ovviamente, bisogna studiare per il primo, mentre bisogna fare pratica di guida per poter sostenere il secondo. Una volta superato l’esame teorico, però, ai cittadini viene consegnato il foglio rosa.

Come ben sapete, questo consente di guidare le auto se affiancati da automobilisti esperti. È proprio questo il nodo cruciale al vaglio del Governo. Parliamo del foglio rosa, della possibilità di guida senza esame pratica e dell’esame in sé. La volontà, infatti, è quella di stravolgere tutto, attuando un regolamentazione maggiormente severa.

Se non fai questo dici addio a foglio rosa e patente: vai a piedi

Il foglio rosa si “conquista” al conseguimento dell’esame teorico. Il Governo attuale, però, nella persona del Ministro Salvini, vuole cambiare questa pratica per consentire un livello maggiore di Sicurezza in strada. Innanzitutto, vuole aumentare le ore propedeutiche e obbligatorie di guida per sostenere l’esame pratico. Queste, infatti, passeranno da 6 a 8.

Inoltre, poi, i cittadini non riceveranno più il foglio rosa dopo l’esame di teoria, bensì, dovranno obbligatoriamente sostenere le prime due ore di pratica certificate alla guida di un veicolo. Insomma, ci sarà da fare qualche sacrificio in più. Tuttavia, queste modifiche sono ancora “in bozze“, pertanto non verranno ratificate a breve.