Banconote, se hai ancora queste sei spacciato | Non puoi usarle più: ormai la frittata è fatta, non hanno più valore

Una notizia degli ultimi giorni ha spiazzato tantissimi cittadini. Queste banconote ancora in loro possesso non valgono più nulla.

Il mondo che stiamo vivendo negli ultimi anni, sta virando verso una transizione digitale. Come ben sapete, infatti, si vuole arrivare ad un mondo senza più contanti con buona pace di chi è poco avvezzo alla tecnologia. Questo processo è attivo anche nel nostro paese. Sono tanti, infatti, gli sportelli ATM, sia bancario che postali che sono scomparsi.

Altri, poi, stanno scomparendo in questi mesi. Stessa sorte anche per le filiali bancarie fisiche. Se ne trovano sempre meno in giro e non solo nei piccoli paesini. Anche i cittadini che vivono nelle città, più o meno grandi, stanno riscontrando gli stessi problemi. C’è da dire, poi che sono tanti gli utenti che preferiscono fare i propri acquisti pagando con carta.

Non parliamo solo di quelli online, ma anche di quelli nei negozi e nei supermercati che si trovano su tutto il territorio nazionale. Ora, grazie alla tecnologia contactless ed a quella cardless, infatti, è diventato tutto più semplice e veloce. Tuttavia, sono ancora tanti quelli che continuano ad usare il contante ogni giorno.

Per questi, però, le brutte notizie non sono tardate ad arrivare. Non parliamo solo della scomparsa degli ATM e delle filiali, ma ora si ritrovano con banconote che non hanno più valore. Ebbene sì, avete capito benissimo, non potranno più utilizzarle. Dovranno solo tenersele sul gruppo e ed appenderle a mo’ di quadro in una delle stanze della loro abitazione.

Se hai queste banconote sei fritto: non le usi più

Un problema simile è capitato a tantissimi cittadini italiani che, scavando tra i loro ricordi, hanno trovato i risparmi di una vita di nonni e genitori. Parliamo, ovviamente, in questo caso, di vecchie banconote facenti parte dell’ecosistema del vecchio conio italiano: la buona e cara vecchia Lira. Sono tanti quelli che sono ancora affezionati ad essa.

Ora non è più permesso di cambiarle in euro e, quindi, devono tenersele in casa. Purtroppo, però, sta capitando lo stesso anche ai nostri giorni. Ebbene sì, per he le banconote e le monete passano, vanno fuori produzione e non hanno più alcun valore. Scopriamo, allora, insieme quali sono quelle banconote che adesso non possono più essere utilizzate.

Occhio a queste banconote: se le hai in casa fai così

Nonostante il periodo di transizione tecnologica e digitale, sono ancora tantissimi gli italiani che hanno in casa del denaro contante per ogni evenienza. Ecco che, però, molto spesso, questo resta lì per tantissimo tempo ed a volte ci si dimentica di averlo. Si finisce, così, col ritrovarsi con banconote che perdono il loro valore e non possono essere utilizzate.

Certo, quando ci si accorge che queste sono fuori corso, si può andare nella filiale della propria banca o nella sede della banca centrale per cambiarle. Tuttavia, non è sempre possibile farlo. Pertanto in molti si chiedono, in caso di esito negativo, come ci si debba comportare. Ebbene, l’unica soluzione possibile è quella di rivolgersi ad esperti che le valuteranno e le proporranno ai collezionisti che, in alcuni casi specifici, sono disposti a sborsare cifre stratosferiche pur di averle tra le mani.