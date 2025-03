Bollette, aumenti continui e non si da peso a questo elettrodomestico | Il vero killer è lui: eppure lo hai comprato per salvarti dai rincari

Le bollette continuano ad aumentare e, nonostante i loro consumi, nessuno da peso agli elettrodomestici, in modo particolare a questo.

Le bollette in arrivo questo mese saranno molto, ma molto più pesanti rispetto a quelle precedenti. I rincari erano stati annunciati già all’inizio della no, ma erano in molti a sperare che questa notizia fosse smentita dai fatti. Ed invece, eccoci qui a parlare di nuove ed ulteriori sassate economiche per le famiglie.

Si tratta di una situazione drammatica poiché dura da troppo tempo. Parliamo di ben cinque anni. Anche il Governo ha capito la gravità della situazione ed ha voluto fare un cambiamento enorme. Infatti, almeno per quanto riguarda il Bonus Bollette ha voluto sostituire la vecchia soglia ISEE che dava diritto al suo beneficio.

Da circa 9.000 euro, infatti, l’ha elevata a ben 15.000 euro. In questo modo, saranno molte di più le famiglie che potranno fare sì che le loro finanze tirino un sospiro di sollievo. Tuttavia, come abbiamo già accennato in precedenza, bisogna dar conto anche e soprattutto a quelli che sono gli elettrodomestici ed i loro consumi.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché si rischia che il Bonus Bollette, seppur allargato, non serva a nulla. In particolar modo c’è un dispositivo molto utilizzato in casa che fa si che le bollette diventino delle.mazzate tra capo e collo, nonostante sia stato acquistato perché i produttori hanno promesso mari e monti.

È questo l’elettrodomestico da spegnere e non utilizzare più

Nelle loro abitazioni, le famiglie italiane hanno diversi elettrodomestici ed apparecchi che servono a facilitare e velocizzare tutte le operazioni quotidiane. Pensiamo, ad esempio, al forno elettrico che aiuta a preparare pietanze succulente, ma anche al frigorifero che fa di che si evitino sprechi. Come non menzionare, poi, lavastoviglie e lavatrici.

Questi due dispositivi fanno si che lavare il bucato o le stoviglie non sia noioso, lungo e faticoso. Inoltre, fanno si che si consumi meno acqua del previsto. Tuttavia, però, i loro consumi sono stratosferici. Tra questi, poi, ne esiste uno che è il vampiro in assoluto di energia. Lo hanno appena individuato ed hanno detto di spegnerlo subito.

Staccagli subito la spina e non usarlo più

L’avviso degli esperti testato perentorio: “Staccategli subito la spina“. Attenzione, perché non parliamo né del frigorifero né del forno, né, tantomeno, di lavatrici, lavastoviglie o asciugatrici. Anche questi hanno consumi da capogiro. Il frigorifero, ad esempio, può arrivare a gravare di ben 200€ in bolletta, mentre una asciugatrice ben 210€.

Potremmo continuare, così, a lungo e sarebbe davvero sconcertante. Purtroppo, però, uno in particolare è un divoratore seriale di energia. Eppure lo hanno sempre proposto, e continuano a farlo, come un elettrodomestico che salva la vita. I suoi costi annuali in bolletta si attestano a circa 400€ e questo è il migliore dei casi analizzati. Parliamo della lavasciuga che salva la vita, si, ma dei provider dei servizi elettrici.