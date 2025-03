Nuova ALLERTA ANDROID | Milioni di utenti in pericolo: se non scarichi questo sei fregato anche tu

Allerta sicurezza per milioni di utenti Android: un problema enorme li sta fregando: Per risolvere hanno solo una strada: scaricare questo.

Non c’é un attimo di pace per tutti gli utenti in possesso di dispositivi Android. Ormai è da anni che, purtroppo, sono bersagliati dagli hacker. Gli attacchi informatici, infatti, sono all’ordine del giorno e, nonostante gli sviluppatori del colosso tech di Mountain View si sforzino e lavorino alacremente, non riescono a stare al passo con questi criminali.

Questi ultimi, infatti, sfruttano anche la più piccola falla che trovano all’interno del sistema e le conseguenze sono nefaste per tutti. Sono stati tanti, ad esempio, gli attacchi zero days che hanno fatto sì che potessero entrare all’interno del sistema e, di conseguenza, anche all’interno degli smartphone, rubando tutti i dati sensibili compresi quelli bancari.

Inoltre, poi, come non menzionare tutte quelle applicazioni malevoli che superano i controlli, seppur stringenti, del Play Store. Sono centinaia quelle che Google ha individuato grazie alle segnalazioni di utenti ed esperti informatici, ma sono altrettante e forse anche di più quelle che costantemente arrivano sul mercato.

Ora, poi, è arrivato un altro problema che sta facendo arrovellare gli sviluppatori di Google e preoccupando milioni di utenti in tutto il mondo. Si tratta di un problema gravissimo che può avere conseguenze devastanti per tutti. Scopriamo quello che sta accadendo. Vi diciamo, però, che esiste un’unica soluzione possibile.

Nuovo allarme per i dispositivi Android: o scarichi questo o ti fregano

È stato lanciato proprio in queste ultimissime ore un nuovo allarme per serie minacce alla privacy ed alla sicurezza di milioni di dispositivi Android e loro possessori. Ebbene sì, avete cpaito benissimo, la privacy e la sicurezza sono a forte rischio e non esiste altra soluzione al di fuori di scaricare qualcosa che risulterà essere di fondamentale importanza.

Il problema in sé è legato proprio al sistema Android, all’interno del quale società di sicurezza informatica hanno scovato tantissime vulnerabilità in un sol colpo. Nel totale queste sono ben 44, di cui 10 sono davvero pericolosissime. Vediamole tutte insieme e scopriamo cosa scaricare per star tranquilli: no, non è un antivirus.

Numerose vulnerabilità 0 days: ti salvi solo così

Sono dieci le vulnerabilità appena scoperte davvero pericolose. Tra queste, però, per fortuna, solo due consentono agli hacker di entrare direttamente all’interno degli smartphone e rubare qualsiasi tipologia di dati, password bancarie comprese, che sono contenute all’interno di cartelle che dovrebbero essere segrete e protette.

Pertanto, gli esperti di sicurezza informatica stanno invitando gli utenti ad agire subito. Bisognerà, infatti, scaricare ed installare le patch di sicurezza appena rilasciate da Google. Queste sono ben due: la prima risolve le 30 meno pericolose, mentre la seconda risolve tutte quelle che fregano gli utenti appena vengono colpite.