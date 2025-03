Automobili, se la parcheggi così la tecnologia ti frega | Sono in giro con lo smartphone segnalarti: vengono pagati

Arriva un nuovo incubo per gli automobilisti italiani. Dopo la riforma del Codice della Strada, ecco che ti segnalano per soldi quando sosti.

Non bastavano le novità relative al Codice della Strada ad impensierire gli automobilisti. Ora ci sono anche i loro colleghi ed i pedoni che, facendo la spia per ottenere qualcosa in cambio, segnalano parcheggi, per così dire, maldestri. Ebbene sì, avete capito benissimo, non si può mai stare tranquilli.

Prima di scoprire quello che sta accadendo, bisogna, però, partire dall’inizio. Come ben sapete, infatti, da quando sono entrate in vigore le nuove norme, sono molti i cittadini che stanno protestando. Infatti, le regole del gioco sono diventate molto più stringenti, con multe e sanzioni stratosferiche.

In particolar modo, il Governo e le Forze dell’Ordine, stanno tenendo sotto controllo tutti i comportamenti che possono provocare problemi di sicurezza in strada. Parliamo sia dell’uso smodato dello smartphone alla guida sia dell’abuso di alcol e droga prima e durante la guida.

In effetti, c’è da dire che le novità hanno già dato i loro frutti. Le infrazioni si sono ridotte ed anche gli incidenti stradali. Ora, però, è arrivato un nuovo incubo per gli automobilisti italiani. Arrivano delle segnalazioni per infrazioni solo ed esclusivamente per avere un proprio tornaconto e, quest’ultimo, è economico.

Ti segnalano alle Forze dell’Ordine tramite un’App

È arrivata, per la gioia di alcuni ed il terrore di altri, un’applicazione che consente di segnalare violazioni al codice della Strada da parte degli automobilisti. Per incentivare queste segnalazioni, queste vengono anche pagate. Ebbene sì, avete capito benissimo. Voi beccate una multa stratosferica e gli altri, invece, riceveranno un bonifico.

Ovviamente, più segnalazioni effettuano, più soldi arrivano sul conto. Questi segnalatori spia hanno anche vita facile dato che i requisiti per avere questa applicazione sullo smartphone sono davvero esigui. Basterà, infatti, scaricarla dall’App Store e dichiarare di avere compiuto i 16 anni di età. Ovviamente, questo ultimi requisito deve essere avallato dalla tessera sanitaria. Scopriamo di quale applicazione si tratta.

Scout Park: questa è l’applicazione maledetta

Si chiama Scout Park l’applicazione che in molti stanno scaricando ed installando sui propri smartphone. Dopo averla messa sullo smartphone chiunque, compiuti i 16 anni di età, potrà diventare un giustiziere della strada. Ogni volta, infatti, che trova, ad esempio, un’auto in divieto di sosta, non dovrà fare altro che scattare una foto direttamente in App. La foto caricata verrà esaminata dalle Forze dell’ordine e si riceverà un compenso.

Pensate che si riesce a guadagnare ben 4,30€ per ogni segnalazione giusta inviata. In pratica, si tratta di un vero e proprio stipendio parallelo; un po’ di soldi in più da racimolare alle spalle dei poveri automobilisti che commettono infrazioni. Pensate che con una solo segnalazione al giorno si possono portare a casa circa 120€ che, ovviamente, possono aumentare anche in maniera esponenziale. Per fortuna, però, quest’applicazione è attiva solo in Svezia e, molto probabilmente, non arriverà mai in Italia.