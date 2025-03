2000€ sul conto se hai questo oggetto vintage | I collezionisti ne vanno matti: corri a vedere se lo tieni in casa

Se hai queste musicassette vintage in casa sei fortunato e non lo sai. I collezionisti ne vanno matti: disposti a sborsare migliaia di euro.

Molti utenti, in particolar modo quelli più giovani, non ricordano nemmeno questo oggetto che ha fatto sognare ed innamorare tantissimi cittadini sia nel nostro paese che nel resto del mondo. Le musicassette consentivano, sin dal loro arrivo e attraverso l’ausilio di un dispositivo, di ascoltare la propria musica preferita.

Certo, prima era tutto diverso. Non era possibile spaziare da un brano all’altro come è possibile fare oggi grazie alla tantissime piattaforme che consentono di farlo. Si acquistava la musicassetta che si voleva e, in base alla sua capacità, o meglio alla capacità del nastro interno, venivano inserite le canzoni.

Dovete sapere, poi (parliamo sempre agli utenti più giovani), che era anche possibile registrare da una musicassetta all’altra. Quindi si poteva realizzare la propria playlist personale, inserendo brani diversi in base ai propri gusti. Queste, poi, sono passate di moda con l’avvento dei CD prima e dei lettori MP3, poi.

Tuttavia, pur essendo passate di moda, ci sono i collezionisti che ne vanno matti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ne esistono alcune che valgono un botto. C’è gente che è disposta a sborsare Migliaia di euro pur di accaparrarsele. Perciò, sarebbe ideale spulciare in casa, anche negli angoli più nascosti, per capire se ce ne sono ancora da poter vendere a caro prezzo.

Se hai queste musicassette in casa hai fatto Bingo

Sono ben cinque le musicassette da collezione che possono fare guadagnare un casino di soldi a chi le custodisce ancora in casa. Si tratta sia di artisti internazionali che di artisti italiani. Questi risultano essere ancora alloggi conosciuti anche se defunti, come nel caso di Franco Battiato.

Se, all’interno dei cassetti se ne trova almeno una, possiamo dire di aver fatto Bingo senza sborsare un solo centesimo per provare a giocare. Scopriamo, allora, insieme, quali sono le musicassette di cui i collezionisti vanno matti. Non riuscirete a credere ai vostri occhi quando leggerete il loro valore attuale.

Migliaia di euro per queste musicassette

Abbiamo parlato abbondantemente del valore affettivo che possono avere le musicassette per tutti coloro che le custodiscono gelosamente in casa. Tuttavia, hanno anche un valore economico che non può e non deve assolutamente essere sottovalutato. Pensate che si possono racimolare Migliaia di euro solo per una di queste. Se, poi, si hanno tutte, allora è come una vincita alla Lotteria.

La prima musicassetta di cui vogliamo parlarvi è proprio quella di Battiato. Risale al 1972 ed ha sancito il suo successo. Parliamo dell’album “Fetor”, il cui valore si attesta a 1000€. Stesso valore per “Cosa vuoi che sia una canzone” di Vasco Rossi del 1978. Oltre 2000€ è il valore della raccolta “24 Hours” di Throbbing Gristle. Quello che vale di più, invece, è una collezione molto rare del 1995. Parliamo di “The Versace Experience – Prelude 2 Gold” di The Artist. Non resta altro da fare che correre a controllare e contattare uno dei tantissimi collezionisti sparsi in giro per il mondo.