Allarme nuova truffa in Italia | Ti fregano con il contatore: perdi tutto quello che hai

In Italia è arrivata una nuova truffa che sta mietendo numerosissime vittime: questa volta il protagonista è il contatore di casa.

Di truffe, nel nostro paese ne esistono moltissime e fanno vittime da tanto tempo. Alcune, poi, seppur conosciute ampiamente, continuano a fregare tutti i cittadini che perdono, ovviamente, i loro dati, soprattutto quelli sensibili, e, di conseguenza, tutti i loro soldi conservati e custoditi all’interno dei conti correnti, Postali o bancari che essi siano.

Come accennato, ne esistono tantissime. Ci sono sia quelle che utilizzano strumenti informatici ed avvengono, per così dire, da remoto, sia quelle che sfruttano ancora i rapporti umani. Tra le prime, non possiamo non menzionare le truffe di phishing o di smishing che sfruttano email ed SMS con carattere di urgenza e che invitano a cliccare link per risolvere la problematica occorsa.

Inoltre, poi, ci sono le truffe ai Bancomat. Attraverso l’ausilio di skimner, questi truffatori riescono a reperire tutte le informazioni delle carte di credito e, finanche, a clonarle. In questo modo, possono utilizzarle a proprio piacimento. Dinanzi ai Bancomat, poi, però, possono avvenire anche truffe di contatto fisico.

Le povere vittime, così, si ritrovano senza un solo bucato in tasca. Poi ci sono le truffe telefoniche, ma a noi ne interessa una che viene perpetrata porta a porta e che sta spopolando proprio in quest’ultimo periodo. Ha come protagonisti i contatori che si trovano in casa e le vittime sono in crescente aumento.

Occhio a chi bussa alla porta: ti frega in un attimo

Anche la giornata più tranquilla può trasformarsi, all’improvviso, in una giornata storta che porta via numerosissimi soldi dal conto corrente delle vittime o, in alcuni casi, lo svuota completamente. Sta accadendo proprio questo a tantissimi cittadini che si sono ritrovati dei loschi individui dinanzi alla loro porta di casa.

In realtà, però, questi ultimi si stanno vestendo dei panni di operatori delle reti idriche locali. Si inventano le cose più strane e le povere vittime ci cascano ingenuamente nonostante i vari avvertimenti delle forze dell’ordine e delle associazioni di tutela dei consumatori.

“Ci dispiace, ma a causa dei lavori, dobbiamo controllare il suo contatore”

Stanno bussando alle porte di tantissimi cittadini, inventando dei lavori alla conduttura idrica che potrebbero aver danneggiato i contatori dei consumi delle abitazioni. Bussano, si presentano ed espongono la problematica. Bisogna controllare il contatore perché potrebbe esserci bisogno di una sua sostituzione.

Se gli utenti si fanno fregare e danno accesso a questi truffatori, ecco che avviene l’irreparabile. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché iniziano a chiedere soldi per una fantomatica riparazione provvisoria, per poi avvisare l’utente che c’è necessità di un cambio contatore che deve essere pagato all’istante. Se non lo si sostituisse, si potrà andare incontro a spiacevoli inconvenienti. Molto cittadini, impauriti da questa prospettiva, consegnano i soldi ai criminali, ma non vedranno alcuna riparazione né, tantomeno, alcuna sostituzione.