Frigorifero, è un covo di batteri | La colpa è tua perché non lo pulisci: il trucco dei ristoranti che uccide i batteri e ti evita il Pronto Soccorso

Il frigorifero può mandarti al Pronto Soccorso. Questa è la conseguenza della proliferazione dei batteri: con questo trucco sei al sicuro.

Sin da quando ha fatto la sua comparsa nelle case delle famiglie italiane, il frigorifero si è rivelato un dispositivo di fondamentale importanza per tutti. Infatti, grazie ad esso, è possibile conservare tutti gli alimenti e le pietanze già cotte ed evitare sprechi alimentari che sono anche nemici del risparmio.

Certo, non ha solo aspetti positivi. Uno di quelli negativi è da ricercare nei consumi di questo elettrodomestico. Purtroppo non essendo tra i più energivori in assoluto, questo dispositivo pesa molto all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Questo perché è acceso in maniera costante, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

In più, lavora costantemente tutto l’anno. Per non parlare, poi, degli errori che si commettono e che finiscono con aumentare a dismisura i suoi consumi di energia. Tra questi, annoveriamo il posizionamento di pietanze ancora calde che aumentano la sua temperatura interna e per fare tornare la temperatura a quella ideale, ha bisogno di consumare energia.

Tuttavia, i problemi non sono solo legati ai consumi energetici, ma anche alla presenza al suo interno di batteri che fanno male alla salute di tutti e che proliferano a dismisura. Per eliminarli c’è solo un metodo possibile. Solo così si può star tranquilli senza passare una nottataccia al Pronto Soccorso.

La colpa della presenza dei batteri è solo tua

Alzi la mano chi vorrebbe passare una notte al Pronto Soccorso per cause riconducibili ad una sua cattiva abitudine. Crediamo che nessuno ne abbia voglia. Eppure, dovete sapere che può capitare in qualsiasi istante a causa di comportamenti errati. Eppure basterebbe davvero poco per non incappare in spiacevolissimi inconvenienti.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Tutto sta nel mettere in pratica delle norme di igiene e sicurezza che sono alla base per non passare un guaio che potrebbe rivelarsi super serio. Lo mettono in atto in tutte le cucine dei ristoranti ed ora chi ci lavora ha voluto svelare questo trucco tanto semplice quanto eccezionale di cui bisognerebbe prendere nota. È da tenere bene a mente.

Lo fanno nei ristoranti stellati: salvati la salute così

Il punto fondamentale per non avere problemi di salute provocati dal frigorifero è, ovviamente, la sua pulizia. Potrebbe sembrare banale ai più, ma non è affatto cosi. Non parliamo soltanto della pulizia profonda di questo elettrodomestico, ma anche e soprattutto di quella giornaliera. Basterà, in questo caso, passare soltanto un panno umido.

A quest’ultima, bisogna affiancare quella profonda. In questo caso, bisogna svuotarlo del tutto e privarlo di cassetti e ripiani. Attenzione, però, non utilizzate mai prodotti chimici. Realizzate soluzioni con acqua ed aceto o acqua e bicarbonato. Lavato tutto, bisognerà asciugare per evitare umidità nel frigo che è propria la causa di insorgenza di batteri che provocano problemi di salute. Le grandi pulizie del frigorifero vanno svolte almeno due volte al mese.