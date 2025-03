700€ di multa e resti a casa | Se ti capita questo è meglio che non prendi l’auto: al posto di blocco ti massacrano

Se ti beccano con l’auto in questo stato ti becchi una multa stratosferica e ti lasciano a piedi: è obbligatoria come la revisione.

Quando si è in possesso di una automobile, ci sono degli obblighi da rispettare assolutamente, altrimenti si va incontro a pene e sanzioni che sono diventate maggiormente severe dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada dello scorso mese di dicembre. Ormai abbiamo imparato a conoscerle tutte da cima a fondo.

Come ben sapete, infatti, queste nuove regole, hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, reprimendo tutte le infrazioni, in particolar modo quelle che fanno si che i conducenti si distraggano alla guida. Parliamo, ovviamente, dell’utilizzo dello smartphone alla guida. Inoltre, poi, si vuole debellare anche un’altra piaga.

Si tratta dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti prima di mettersi in viaggio o quando si è già alla guida. C’è da dire che i frutti già di notano. Sono tante le contravvenzioni e le sanzioni comminate e il numero di incidenti provocato da alcol è droga è in diminuzione. Inoltre, poi, ci sono degli obblighi tassativi.

Gli automobilisti, infatti, devono assolutamente effettuare la revisione del veicolo dopo un determinato numero di anni. Questa deve essere ciclica altrimenti sono guai. Ora, poi, è arrivata una nuova norma a porre un ulteriore obbligo per tutti. In pratica, hanno parificato la mancanza di questo documento alla mancata revisione del veicolo: si “beneficerà” di una “bella” multa.

Se ti beccano senza, ti massacrano

Come ben sapete e come già accennato in precedenza, la revisione periodica del veicolo è obbligatoria. Senza di questa, nessuno potrà circolare con la propria auto su strade pubbliche. Questo divieto, poi, si estende anche alla sosta su aree pubbliche, come parcheggi a livello strada o quelli coperti. Se si viene beccati senza revisione sono guai seri.

Purtroppo, però, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata una nuova notizia che non fa gioire di certo gli automobilisti italiani. In caso di mancanza di questo documento, infatti, saranno multato come se non avessero provveduto alla revisione del veicolo. Se prima questo avviso veniva ignorato, adesso non si potrà più.

Richiamo aperto: non ignorarlo o sono guai

Un avviso aperto di richiamo del veicolo non è mai da sottovalutare. Fino ad ora, però, i cittadini li prendevano sotto gamba. Eppure ne va della sicurezza loro e di chi è in Strada nello stesso momento. Ecco che il Governo ha voluto porre un freno a questa pratica non benefica. D’ora in poi gli avvisi di richiamo da parte delle case produttrici non possono essere più ignorati.

Infatti, se i cittadini li ignorano per più di due anni, le case produttrici dovranno segnalare la targa ed il veicolo alla motorizzazione. Quest’ultima li inserirà all’interno di una lista nera e le Forze dell’Ordine potranno procedere a controlli serrati ed a multare chi contravviene a questo obbligo. Si parla di multe fino a 700€ e di divieto della circolazione.