Bollette del gas, solo così combatti i nuovi aumenti | Se giri questo vinci alla Lotteria: centinaia di euro risparmiati

Se vuoi mandare giù le bollette del gas e combattere i nuovi aumenti, c’è solo un modo efficace: sarà come vincere alla Lotteria.

Le bollette delle forniture energetiche sono, ormai, come ben sapete, arrivate alle stelle. Eppure, negli scorsi mese si era accesa una flebile fiammella di speranza dato che, dopo nessun aumento, passata questa fase statica, ci si è ritrovati anche di fronte a una flessione dei prezzi. Tuttavia, adesso, dopo che sono stato annunciato, sono arrivati ulteriori aumenti indesiderati.

Sono arrivati proprio nel momento meno adatto. Ebbene sì, proprio durante l’inverno, la stagione dell’anno in cui c’è maggiore necessità di riscaldarsi. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che non sia stato un inverno gelido, ma la necessità di riscaldarsi all’interno delle proprie abitazioni non è venuta affatto meno. Anzi, si tratta di una necessità di tutte le famiglie.

Queste ultime, nonostante ci siano diversi modi di raggiungere il comfort desiderato, preferiscono un metodo tradizionale. Infatti, ai camini, alle stufe a pellets, continuano a preferire i cari e vecchi termosifoni. Questi consentono di avere casa calda tutta la giornata. Tuttavia, i loro consumi sono abnormi e si riflettono all’interno delle bollette.

Quando arrivano, queste fanno tremare i polsi e girare la testa. Di metodi per risparmiare ce ne sono tantissimi in giro, tuttavia, non sempre funzionano e fanno si che si possa raggiungere il risparmio desiderato. Ne esiste, però, uno che Riesce a fare felici tutti, seppur sconosciuto ai più.

Basta falsi miti: le bollette le abbassi solo cosi

Bisogna prestare molta, anzi, moltissima attenzione quando si va alla ricerca di metodi giusti per poter ottenere una buona dose di risparmio, facendo si che i consumi si abbattano. Ebbene.si, avete capito benissimo, perché, come già accennato in precedenza, non tutti i trucchi ed i rimedi funzionano alla perfezione.

In alcuni casi, poi, si rivelano anche errati e finiscono con aumentare i consumi della caldaia legati ai termosifoni. Ecco perché abbiamo voluto porre la vostra attenzione su quello che è il trucco per eccellenza, quello che nessuno mai dovrebbe perdere di vista. Si tratta di qualcosa di molto, ma molto semplice e che non comporta alcuna fatica.

Gira questo e i consumi vanno giù

Quando si parla di caldaie a gas, bisogna innanzitutto sapere che basterebbero alcuni semplicissimi accorgimenti per fare sì che le bollette scendano di colpo. Eppure, non tutti li conoscono o, quantomeno, li utilizzano. Il primo tra tutti è quello relativo alla fiamma pilota. Quando non serve, infatti, sarebbe meglio spegnerla. Inoltre, meglio ancora fare manutenzione costante.

Ciò vale sia per le caldaie moderne che per quelle un po’ vecchiotte. Tuttavia, meglio preferire le prime, più efficienti dal punto di vista energetico. Il trucco che, però, non tutti conoscono è quello di girare la manopola della temperatura, impostando quest’ultima a soli 20° centigradi. Solo così si ottiene il risparmio tanto agognato.