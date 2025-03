Posto di Blocco, se ti chiedono la patente puoi non averla in tasca | Ora scatta il controllo dello smartphone: ti fregano lo stesso

Se al Posto di blocco ti trovano senza patente in tasca, ora ti chiedono il cellulare. Te lo controllano da cima a fondo e sei fregato.

La patente di guida è un documento che bisogna conseguire in maniera obbligatoria al compimento del diciottesimo anno di età. Come ben sapete, occorre iscriversi ai corsi che vengono messi a disposizione, frequentarli e, poi, sostenere gli esami, prima quello teorico e, poi, quello pratico. Superati questi si avrà la patente in tasca.

Ovviamente, senza patente di guida non si può assolutamente guidare. Le pene e le sanzioni sono severissime. Allo stesso modo, se non si esibisce la patente di guida ad un posto di blocco, si va incontro alle stesse sanzioni ed all’obbligo di esibire questo documento fondamentale entro il termine stabilito dalla Legge.

Se non si rispetta quest’ultima norma, i problemi aumentano ulteriormente. Ora, però, è cambiato tutto e nessuno ha più l’obbligo di portarsi dietro la patente plastificata. Non serve più portarsela dietro, dato che le Forze dell’Ordine sono autorizzate a controllare lo smartphone di tutti gli automobilisti italiani.

Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di un cambiamento epocale che stravolge un po’ tutto e tutti. In pratica, possono beccarvi tramite lo smartphone e comminarvi multe e sanzioni da far venire i brividi. Scopriamo, allora, insieme quello che sta accadendo e le motivazioni che hanno spinto a prendere questa decisione.

Ora ti entrano nello smartphone per controllare la patente

Il Codice della Strada è stato modificato e le novità apportate sono entrate in vigore lo scorso mese di dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie. Le modifiche sono state importanti e sono mirate ad ottenere maggiore sicurezza in strada. Tuttavia ciò di cui vogliamo parlarvi non ha nulla a che vedere con questa normativa.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione che oseremmo definire tecnologica. Non esibire la patente risulta essere sempre un problema e, quindi, lo è anche quando vanno a controllare il vostro smartphone. Bisogna essere molto attenti e, soprattutto, rispettare la Legge in qualsiasi caso.

Se non la trovano sei nei guai

Del posto di blocco e dei controlli durante quest’ultimo ne abbiamo già parlato ed abbiamo asserito che, nel caso in cui ci si dimentichi la patente a casa, si è obbligati a presentarsi in caserma per mostrarla entro un termine prestabilito dalla Legge. Tuttavia, adesso vogliamo parlarvi di ciò che sta accadendo da un po’ di tempo. Dovete sapere, infatti, che esiste l’APP IO, l’App delle PA.

Al suo interno, tutti i cittadini possono caricare la propria tessera sanitaria e, ora, anche la propria Patente di Guida. Pertanto, tutti possono lasciare il proprio documento fisico a casa, dato che è inserito nell’App all’interno dello smartphone. Pertanto, le Forze dell’Ordine sono autorizzate a controllare questi dispositivi per verificare che la patente sia ancora valida. Le pene sono severissime.