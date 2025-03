Allarme truffe, in Italia milioni di utenti fregati | Parte tutto da una mail: occhio non serve nemmeno aprire il link per perdere tutto

Ancora una volta ci si ritrova a parlare di truffe nel nostro Paese e di milioni di vittime ignare. Questa volta è bastata una sola mail.

Di truffe in Italia ce ne sono diverse ancora in corso “illegale“. Ebbene sì, avete capito benissimo, dovunque ci si giri, si corre il rischio di perdere tutti i risparmi della propria vita. A proposito di questi ultimi, infatti, c’é da dire che i raggiri ai bancomat sono in aumento ed avvengono sia di persona che in modalità “smart w0rking”.

Ciò vuol dire che i criminali agiscono sia sul posto che attraverso l’ausilio di skimmer in grado di rubare tutti i dati della carta e clonarla per poi utilizzarla per i loro scopi illeciti. Ovviamente, non ci sono soltanto le truffe ai bancomat. Sono tanti anche i criminali che si servono delle chiamate proponendo cambi di utenze o il trading ai cittadini italiani.

Inoltre, poi, sono tanti anche i tentativi di raggiro via mail o via sms. Parliamo della pratica del phishing, attraverso la quale, con un solo click sul link proposto con carattere di urgenza, le vittime della truffa perdono qualsiasi dato, informazione personale e finanche tutti i soldi fino a quel momento custoditi gelosamente all’interno del proprio conto corrente.

Purtroppo, però, adesso questi criminali informatici hanno studiato un metodo ancora più raccapricciante che, però, parte sempre da una mail inviata. Si finisce, così, col perdere tutto senza aver cliccato alcun link. Insomma, basta aprirla per finire male. Scopriamo insieme di quale mail si tratta e come evitare bruttissime sorprese.

Con una sola mail aperta perdi il controllo di tutto

Queste mail che arrivano costantemente, sono il percolo numero uno per tutti gli utenti. Oggigiorno, ne arrivano a bizzeffe e, molto spesso, riescono anche a bypassare i controlli di sicurezza dei vari provider che sono sul mercato. Gli utenti, così, finiscono con interpretare questi messaggi come sicuri e li aprono per curiosare.

Tuttavia, una volta aperti, inizia il vero e proprio calvario per loro che, da semplici curiosi, diventano vittime sacrificali degli hacker che hanno avviato la truffa informatica. Insomma, basta un solo click per perdere completamente tutto in un solo nanosecondo. Scopriamo cosa recita questo messaggio che sembra provenire da una fonte sicura.

Un click e addio ai tuoi soldi

Siamo alle solite, gli utenti che sono rimasti vittime di questa campagna di hacker sono veramente tantissimi nel nostro paese. La mail che sta girando riguarda un messaggio da leggere con somma urgenza e che proviene dal proprio Istituto di Credito. Ci sarebbero informazioni urgenti da conoscere sul proprio conto corrente.

Ovviamente, come accade spesso, il design della mail rievoca proprio quello della banca. Gli utenti cliccano il pulsante contenuto nel messaggio ed ecco che si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Cliccando quel pulsante hanno fatto felici gli hacker che potranno gestire qualsiasi tipologia di dati contenuti all’interno del device e dell’account, compresi quelli bancari: addio soldi.