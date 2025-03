Eurospin, controlla tra gli scaffali | Questa pasta la produce un colosso del settore, ma costa la metà: qualità e risparmio

La pasta di Eurospin è prodotta da uno dei colossi italiani del settore. La qualità è la stessa, ma il costo è inferiore: occhio agli scaffali.

Eurospin, la grande catena di distribuzione italiana attiva nel settore discount, non smette mai di stupire. Molto spesso, però, catene come questa non sono viste di buon occhio dai cittadini italiani perché pensano che i prodotti venduti al loro interno, a causa dei costi bassi, non siano di qualità. Non c’è cosa più errata.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché è vero che non si troveranno mai prodotti dei marchi più conosciuti, più famosi, ma quelli che sono venduti non hanno nulla da invidiare a questi ultimi. Anzi, in moltissimi casi, possiamo dire che la qualità sia la stessa. Ciò che cambia è solo la confezione e, ovviamente, il costo.

Nel corso del tempo, infatti, sono state fatte delle scoperte eclatanti. Nessuno mai avrebbe pensato che i prodotti in vendita da Eurospin uscissero dagli stessi stabilimenti di aziende maggiormente note. In alcuni casi, poi, si tratta di veri e propri colossi nazionali con rilevanza mondiale.

È questo, ad esempio, il caso dell’acqua che viene imbottigliata dalla stessa azienda che produce la Sant’Anna. La provenienza, poi, è anche la stessa. Insomma, si parla di stessa sorgente e stessa azienda. Anche per la pasta il discorso non cambia. La produce un colosso del settore attivo da oltre 50 anni.

Pasta Tre Mulini Eurospin: qualità garantita a prezzi irrisori

La pasta è uno degli elementi fondamentali della dieta della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Senza di lei sono pochi che riescono a stare. Tutti vogliono un piatto di pasta ogni giorno e vorrebbero che la qualità non sia scarsa. Pertanto si affidano a diversi marchi maggiormente conosciuti perché hanno paura di quelli venduti all’interno dei discount.

Se solo sapessero, però, che si sbagliano e che potrebbero ottenere lo stesso risultato pagando la metà, allora farebbero la fila ad acquistarla, ad esempio, da Eurospin. Questa pasta, infatti, quella marchiata Tre Mulini Bronzo, è prodotta negli stessi stabilimenti di una molto, ma molto famosa, sponsorizzata dai VIP e dagli chef.

La Pasta Tre Mulini la produce l’azienda De Matteis

Sappiamo benissimo che nessuno conosce questo cognome, eppure, tanti di voi avete mangiato, e continuate a farlo, la pasta prodotta nei suoi stabilimenti di Flumeri, piccolo paese irpino, in provincia di Avellino. I suoi grani sono esclusivamente italiani e provengono dal Sud Italia. Dai suoi stabilimenti vien fuori la famosa Pasta Armando, quella dalla iconica confezione rossa.

Ovviamente, però, non è finita qui. Ebbene sì, perché dagli stessi stabilimenti viene sfornata anche la Pasta Tre Mulini dell’Eurospin, seguendo lo stesso procedimento, utilizzando gli stessi grani. L’unica differenza sta nel suo prezzo. Un pacco di Pasta Armando costa all’incirca 1,50€, mentre quella venduta tra gli scaffali Eurospin, costa solo 0,89€.