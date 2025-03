Wi-Fi di casa, se la connessione è lenta è solo colpa tua | Questo è il killer del segnale: puoi riparare solo così

Quando la connessione Wi-Fi risulta è molto lenta, la colpa potrebbe essere di chi ci vive perché mette il router troppo vicino al suo killer.

Nell’ultimo periodo, la connessione internet di casa è diventata di fondamentale importanza. Attenzione, perché non stiamo affatto dicendo che prima non avesse un ruolo di primo piano, ma, con l’avvento della pandemia di Covid e delle restrizioni legate al contenimento del contagio, ha assunto quello che potremmo definire un ruolo chiave.

Ricorderete tutti che si stava chiusi in casa e nessuno poteva andare a lavorare o a scuola. Pertanto, i cittadini italiani per svolgere le loro mansioni e, ovviamente, per studiare e sostenere gli esami universitari, dovevano far riferimento alla propria connessione internet di casa. Per non parlare, poi, delle varie piattaforme streaming.

Queste offrono, dietro il pagamento di un abbonamento mensile o annuale, tantissimi contenuti in streaming, dai fil alle serie tv, passando per interessantissimi documentari. Purtroppo, però, non sempre la connessione risulta essere veloce come la si vorrebbe. Il router che dispensa il segnale in casa non fa a pieno il proprio dovere.

Le motivazioni che portano ad avere questa problematica sono le più svariate. Tuttavia, ne esiste una che riguarda un comportamento totalmente scorretto messo in atto da parte degli utenti. Parliamo del posizionamento errato del router in casa. n particolar modo, c’é un elettrodomestico che bisognerebbe tenere totalmente lontano da questo device.

C’é un elettrodomestico killer del segnale

Quando si va ad acquistare un router per la propria connessione internet in casa, molto spesso, chi lo vende si raccomanda di tenere questo device, in modo che funzioni al meglio, al centro delle abitazioni. Inoltre, continua sostenendo che non bisogna metterlo nelle librerie, vicino ad acquari ed in determinati ambienti delle abitazioni.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Parliamo dei bagni e delle cucine. Nel primo caso, infatti, oltre alle tubazioni che interferiscono con il passaggio del segnale, c’é un enorme presenza d’acqua che mette a repentaglio sia il router che la sicurezza degli utenti. Le cucine, invece, oltre acqua e tubazioni, hanno al loro interno tantissimi elettrodomestici. Uno di questi finirà con azzerare totalmente la potenza del segnale erogato.

Mai mettere il router accanto al forno a microonde

Nelle cucine, come abbiamo già accennato, sono presenti tantissimi elettrodomestici che possono interferire con il corretto smistamento del segnale emesso dai router. Potremmo fare un elenco davvero lunghissimo, ma noi vogliamo porre l’attenzione solo ed esclusivamente su quello più pericoloso in assoluto. Parliamo del forno a microonde.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Questo elettrodomestico che da un validissimo aiuto a tutte le famiglie, risulta essere il vampir0 per eccellenza del segnale Wi-Fi. Questo avviene perché viaggiano sulla stessa frequenza e quando si accende l’elettrodomestico, la connessione potrebbe calare dell’85%. Insomma, è un sanguisuga. Pertanto, vi consigliamo di allontanare il più possibile il router, portandolo in un’altra stanza, magari anche più centrale.