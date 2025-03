Lingua bianca, se noti questo segnale avverti il medico: è solo la punta dell’iceberg | La diagnosi 9 volte su 10 è preoccupante

Occhio al segnale della lingua bianca. Meglio avvisare il tuo medico: quello che c’é sotto è preoccupante nel 90% dei casi.

Molto spesso, i cittadini si ritrovano a fare i conti con dei problemi di salute anche gravi, ma non ci danno peso. Ebbene sì, avete capito benissimo, il corpo umano invia dei segnali che si farebbe bene a non ignorare per non incappare in conseguenze assai spiacevoli. Di casi ce ne sarebbero davvero tantissimi, ma vogliamo porre l’attenzione sulla lingua.

È una della parti del corpo maggiormente nascoste dato che si trova all’interno della bocca, o cavo orale dir si voglia. Questa si presenta, di norma, di colore più scuro, rosso, ai suoi bordi, mentre al centro è di colore rosato. Ovviamente, stiamo parlando della lingua di una persona sana che, oltre questi colori, deve essere anche liscia e umida.

Inoltre, deve essere in grado di fare alcuni movimenti ben precisi. Infatti, deve riuscire ad estroflettersi e sollevarsi dal palato in maniera veloce e senza impedimenti. Purtroppo, però, può capitare che la lingua assuma una colorazione diversa e questa variazione dovrebbe far scattare il campanello di allarme nei cittadini che la subiscono.

Invece, la maggior parte delle volte non danno peso alla questione e non avvertono il medico in tempo. Solo quando i sintomi della malattia che l’ha scatenata diventano più insistenti, chiedono aiuto. Infatti, dovete sapere che 9 volte su 10 la diagnosi della lingua bianca risulta essere un vero e proprio problema anche ostico da risolvere.

Attenzione alla lingua bianca: è pericoloso

La lingua bianca può comparire quando il dentifricio non è stato rimosso nel migliore dei modi dopo essersi lavati i denti, ma può essere sintomatico anche di scarsa igiene orale o di altre problematiche gravi. Innanzitutto, può dipendere dalla temperatura troppo fredda e umida o dall’alimentazione scorretta che fa sì che la flora batterica si alteri che la lingua venga ricoperta da muco bianco.

Bisogna, poi, stare attenti anche alla micosi orale. Infatti, la lingua bianca può esserne una conseguenza sgradevole. In questo caso, bisogna controllare il sistema immunitario che può essersi indebolito. Un metabolismo che non funziona a dovere, poi, può dare come risultato la lingua di questo colore. Mentre nei neonati e nei bambini questo sintomo è attribuibile alla scarlattina. C’é, poi, una malattia grave che porta ad avere questa problematica tra i sintomi.

Meglio chiamare subito il medico appena compare questo sintomo

La lingua bianca risulta essere tra i sintomi legati alla leucoplachia, ovvero un’infezione che presenta fastidi enormi alla bocca ed alterazione del gusto, fra i tanti. Il problema, però, è che questa infezione può essere l’inizio di una patologia molto, ma molto più grave, pertanto è sempre bene ricorrere alle cure di un medico.

Tuttavia, in alcuni casi, è possibile risolvere la problematica anche in maniera naturale, con l’ausilio di probiotici o spazzolando la lingua con un intruglio composto da bicarbonato di sodio e succo di limone. Bisogna provare anche con degli sciacqui di acqua e sale o di olio di cocco. Infine, vi consigliamo anche di succhiare uno o due cucchiaini di aloe vera per tre volte al giorno fino a quando la lingua non ritorna del suo colore originario.