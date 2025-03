“Tutti abbiamo una spia in casa e la utilizziamo ogni giorno” | Chiudi a chiave questo elettrodomestico e non usarlo più: sanno tutto di te

C’é un elettrodomestico in casa che spia tutti a qualsiasi ora. È in combutta con altri device: meglio chiuderli a chiave poiché sanno tutto.

Gli elettrodomestici in casa sono divenuti fondamentali nel tempo. Tutti, ma proprio tutti, aiutano nelle faccende domestiche e consentono di velocizzare dati i tempi ristretti che la vita pone dinanzi a tutti i cittadini e alle famiglie. Pensiamo, ad esempio, a lavastoviglie e lavatrici. Senza di loro bisognerebbe lavare tutto a mano.

Ciò porterebbe ad un dispendio di energie maggiore, ad un enorme spreco di acqua e ad una perdita di tempo memorabile. Poi c’è il forno, sia quello elettrico che quello a microonde, che permette di cucinare pietanze davvero squisito e, inoltre, lui, il dispositivo che dà a tutti la possibilità di conservare al meglio cibi e pietanze per fare sì che si possa evitare uno spreco indicibile: il frigorifero.

Ce ne sarebbero ancora altri da elencare, ma, ovviamente, li conosciamo tutti e sappiamo quanto siano importanti nell’economia domestica. Certo, hanno anche dei lati negativi. Uno su tutti è il loro bisogno continuo di energia per funzionare. Consumano tantissimo e, quindi, quando arriva la bolletta della fornitura di energia elettrica sono dolori e capogiri.

Quel che nessuno mai avrebbe pensato, però, è che oltre a consumare energia ed incidere in maniera negativa sulle finanze familiari, mascherandosi da finti amici, spiano costantemente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, chi si trova all’interno delle abitazioni. Ebbene sì, avete capito benissimo. Uno di questi, in particolare, è il vero 007 della situazione.

Occhio a questo elettrodomestico: conosce ogni tua mossa

Oggigiorno, in un contesto come quello che si sta vivendo, fatto di internet, realtà virtuali, case ed elettrodomestici smart, ciò che più sta a cuore agli utenti di tutto il mondo è la loro privacy. Hanno bisogno che questa venga tutelata ogni giorno, che ci sia qualcuno che sia lì a vegliare costantemente sulle loro teste.

C’è da dire che gli esperti di sicurezza informatica non mancano, tuttavia, però, nonostante gli enormi sforzi messi in campo, non sempre il loro lavoro da i frutti sperati. Anzi, possiamo dire che sfugga qualcosa. Infatti, c’è un elettrodomestico, in combutta con altri dispositivi smart, che funge da spia di chi vive nelle case. Sembra strano, ma è proprio così.

Questo studio appena pubblicato è inquietante

La notizia appena svelata, arriva dalla Gran Bretagna, non per questo non è valida anche nel nostro paese. Anzi, dovete sapere che si tratta di uno studio a livello globale e i ricercatori sono giunti a delle conclusioni davvero inquietanti. Hanno iniziato ad analizzare alcuni dispositivi smart presenti nelle abitazioni. Tra questi, hanno analizzato anche un elettrodomestico, la friggitrice ad aria, prendendo come riferimento 6 parametri.

Il primo di questi è la trasparenza, poi, troviamo le pubblicità, il consenso al trattamento dei dati, la loro sicurezza e la possibilità di cancellarli. Quel che è venuto fuori è davvero inquietante. Ebbene sì, ma, attenzione, non sono le friggitrici ad aria a preoccupare, bensì le applicazioni che vengono utilizzate per avviarle e controllarle da remoto.