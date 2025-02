Telepedaggio gratuito, offerta valida solo per i furboni: cappello, occhiali e baffi e non paghi più nulla

Solo i furboni possono godere di questa offerta che permette di avere il telepedaggio gratuito. Non paghi proprio più nulla.

Le nostre care autostrade, con il loro pedaggio, ci fanno trovare spesso in grande difficoltà, per via dell’elevato costo che si deve sostenere per riuscire a percorrere tale percorso. Chi viaggia quotidianamente purtroppo sa bene che il costo del telepedaggio, deve essere inserito all’interno delle spese da sostenere per viaggiare dal nord al sud dell’Italia.

Esattamente come successo a molti altri prezzi, anche quello delle autostrade è cresciuto, proprio come successo anche al numero di soggetti che viaggia su queste strade nel corso delle settimane.

Quindi, se in precedenza ci si aspettava code in autostrade solo nel corso dei giorni di “esodo”, come ci dicono i giornali, ma anche in giorni feriali che non hanno proprio nulla di speciale.

Ma se sei solito viaggiare in autostrada e pagare tutto questo denaro è proprio quello che vuoi evitare, allora devi conoscere assolutamente questo trucchetto. Addio a tutte le spese e benvenuti viaggi veramente molto più sereni.

Pedaggio: la parte peggiore dell’autostrada

Quello che dell’autostrada piace è sicuramente il suo essere l’unica strada a elevata percorrenza, dove, è possibile procedere a una velocità piuttosto elevata, senza trovare quel traffico cittadino che tanto fastidio da a chi, è sempre di corsa. Questo è il motivo principale per cui, sono veramente molti coloro che decidono di utilizzare queste strade ogni giorno. Eppure, come sappiamo ormai molto bene, ogni medaglia ha il suo rovescio e purtroppo anche l’autostrada ha il suo risvolto che possiamo definire negativo, ovvero il pedaggio.

In soccorso ci viene il telepedaggio che permette di evitare le file, passare direttamente alla sbarra in maniera veloce, grazie a un piccolissimo apparecchio che va a sbloccare la sbarra in maniera semplice e veloce.

Non pagare il telepedaggio: questione di trasformismo

No, non siamo impazziti, ma facciamo un passo indietro. Chi decide di utilizzare il telepedaggio, sottoscrive un contratto e ogni mese vede addebitare in maniera automatico il conto dei pedaggi autostradali. Ma sembra che ci sia un automobilista che è sfuggito a tutto questo, in che modo? Travestendosi.

Un 28enne è stato in grado di non farsi addebitare quasi 3 mila euro di pedaggio. Autostrade per l’Italia non è riuscita a recuperare gli importi perchè identificare l’automobilista è stato assolutamente impossibile. Un comportamento furbo, ma già utilizzato in passato da un camionista che ha eluso ben 16 mila euro.